Khẩn trương cấp cứu nạn nhân vụ xe khách lật trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Rạng sáng 17/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khẩn trương tiếp nhận các nạn nhân, triển khai cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật sau vụ tai nạn ô tô khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Hiện các ê-kíp chuyên môn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến, phối hợp đa chuyên khoa để điều trị cho các người bệnh, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận thêm các trường hợp được chuyển đến từ hiện trường.

Trong số này, anh P.C.T (18 tuổi, Bắc Ninh) được đưa đến trong tình trạng đa chấn thương nặng, gồm: gãy hở độ I cẳng chân trái, gãy kín xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt và theo dõi chấn thương bụng kín.

Hiện người bệnh được hồi sức tích cực tại Phòng Khám Cấp cứu, tiếp tục theo dõi sát để đánh giá toàn diện các tổn thương và xây dựng phương án điều trị tiếp theo.

Ảnh: BVCC

Ngoài ra, bệnh nhân D.D.M (54 tuổi, Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng gãy hở xương cánh tay trái và hai xương cẳng tay trái. "Ngay sau khi được đánh giá toàn diện, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng chi thể", đại diện bệnh viện cho biết.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp cũng cho biết đang tích cực cấp cứu các nạn nhân. Do vụ tai nạn nghiêm trọng, nhiều người bị thương nên nạn nhân được đưa đến các bệnh viện gần khu vực để kịp thời cứu chữa.

Trước đó như VOV.VN đưa tin, theo thông tin ban đầu, khoảng 0h15 ngày 17/7, xe khách mang biển kiểm soát 20C-172.XX lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến Km198, khu vực cống chui Hà Vỹ, phương tiện bất ngờ mất lái, tông gãy dải hộ lan rồi lao khỏi cao tốc, lật ngang dưới đường gom dân sinh.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 32 người. Tài xế điều khiển phương tiện được xác định là N.V.B. (SN 1983, trú tại xã Khai Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Một số nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng va chạm rất lớn trong đêm. Khi chạy ra hiện trường, nhiều hành khách mắc kẹt bên trong xe, liên tục kêu cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Chương Dương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã khẩn trương điều động lực lượng đến hiện trường tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhiều người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín để điều trị. Trong số này, 2 trường hợp chấn thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.