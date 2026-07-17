English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khẩn trương cấp cứu nạn nhân vụ xe khách lật trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Thứ Sáu, 09:55, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rạng sáng 17/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp đã huy động lực lượng tiếp nhận, cấp cứu các nạn nhân. Hiện, nhiều bệnh nhân nặng vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị và theo dõi sát.

Rạng sáng 17/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khẩn trương tiếp nhận các nạn nhân, triển khai cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật sau vụ tai nạn ô tô khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Hiện các ê-kíp chuyên môn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến, phối hợp đa chuyên khoa để điều trị cho các người bệnh, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận thêm các trường hợp được chuyển đến từ hiện trường.

Trong số này, anh P.C.T (18 tuổi, Bắc Ninh) được đưa đến trong tình trạng đa chấn thương nặng, gồm: gãy hở độ I cẳng chân trái, gãy kín xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt và theo dõi chấn thương bụng kín.

Hiện người bệnh được hồi sức tích cực tại Phòng Khám Cấp cứu, tiếp tục theo dõi sát để đánh giá toàn diện các tổn thương và xây dựng phương án điều trị tiếp theo.

khan truong cap cuu nan nhan vu xe khach lat tren cao toc phap van-cau gie hinh anh 1
Ảnh: BVCC

Ngoài ra, bệnh nhân D.D.M (54 tuổi, Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng gãy hở xương cánh tay trái và hai xương cẳng tay trái. "Ngay sau khi được đánh giá toàn diện, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng chi thể", đại diện bệnh viện cho biết. 

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp cũng cho biết đang tích cực cấp cứu các nạn nhân. Do vụ tai nạn nghiêm trọng, nhiều người bị thương nên nạn nhân được đưa đến các bệnh viện gần khu vực để kịp thời cứu chữa.

Trước đó như VOV.VN đưa tin, theo thông tin ban đầu, khoảng 0h15 ngày 17/7, xe khách mang biển kiểm soát 20C-172.XX lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến Km198, khu vực cống chui Hà Vỹ, phương tiện bất ngờ mất lái, tông gãy dải hộ lan rồi lao khỏi cao tốc, lật ngang dưới đường gom dân sinh.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 32 người. Tài xế điều khiển phương tiện được xác định là N.V.B. (SN 1983, trú tại xã Khai Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Một số nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng va chạm rất lớn trong đêm. Khi chạy ra hiện trường, nhiều hành khách mắc kẹt bên trong xe, liên tục kêu cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Chương Dương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã khẩn trương điều động lực lượng đến hiện trường tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhiều người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín để điều trị. Trong số này, 2 trường hợp chấn thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe khách đâm xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 1 người tử vong
Xe khách đâm xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 17/7 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, giữa xe khách và xe tải khiến tài xế xe khách tử vong, 5 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe khách không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Xe khách đâm xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 1 người tử vong

Xe khách đâm xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 17/7 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, giữa xe khách và xe tải khiến tài xế xe khách tử vong, 5 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe khách không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Xe khách mất lái đâm vào nhà dân ở Bắc Giang, 1 người tử vong tại chỗ
Xe khách mất lái đâm vào nhà dân ở Bắc Giang, 1 người tử vong tại chỗ

VOV.VN - Đang di chuyển xe khách 45 chỗ thì mất lái đâm vào nhà dân tại khu vực cầu Đất, phường Phượng Sơn (thị xã Chũ, Bắc Giang), khiến 1 người tử vong tại chỗ cùng nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Xe khách mất lái đâm vào nhà dân ở Bắc Giang, 1 người tử vong tại chỗ

Xe khách mất lái đâm vào nhà dân ở Bắc Giang, 1 người tử vong tại chỗ

VOV.VN - Đang di chuyển xe khách 45 chỗ thì mất lái đâm vào nhà dân tại khu vực cầu Đất, phường Phượng Sơn (thị xã Chũ, Bắc Giang), khiến 1 người tử vong tại chỗ cùng nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

2 người tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc qua Gia Lai
2 người tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc qua Gia Lai

VOV.VN - Ngày 4/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe tải trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn (đoạn qua xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) đã khiến 2 người tử vong.

2 người tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc qua Gia Lai

2 người tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc qua Gia Lai

VOV.VN - Ngày 4/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe tải trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn (đoạn qua xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) đã khiến 2 người tử vong.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục