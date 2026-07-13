Khẩn trương rà soát, xác minh 6 khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Chiều 13/7, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm" tại tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự buổi làm việc có ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Đại diện lãnh đạo Quân khu 5 cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ động viện cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đường Trường Chinh.

Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động đồng bộ các lực lượng, đẩy mạnh thu thập thông tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân; đồng thời tăng tốc khảo sát, tìm kiếm, lấy mẫu ADN và số hóa dữ liệu với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ nguồn thông tin nào về hài cốt liệt sĩ.

Tại khu vực đường Trường Chinh, lực lượng chức năng kết hợp khảo sát thực địa với đối chiếu hồ sơ, bản đồ tác chiến, tài liệu lưu trữ và lời kể của nhân chứng; sử dụng radar xuyên đất, máy dò kim loại cùng phương pháp đào thủ công và cơ giới để nâng cao hiệu quả tìm kiếm. Đến nay, tỉnh đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Cả 3 hài cốt đều còn mẫu xương phục vụ giám định ADN, đồng thời phát hiện nhiều di vật của bộ đội Việt Nam.

Qua khảo sát, xác minh và đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khoanh vùng thêm 6 khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ, gồm: Tây sân bay Kon Tum; khu quy hoạch xây dựng của Tập đoàn FLC; ngã 5 vòng xoay Đăk Cấm; khu vực Đài quan sát pháo binh và Cô nhi viện; Nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum, phường Đăk Cấm; ngã ba đường Nguyễn Sinh Sắc - Lạc Long Quân.

6 khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đánh giá tỉnh Quảng Ngãi đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Chiến dịch "500 ngày đêm", bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho rằng, tiến độ một số nhiệm vụ vẫn chưa đạt yêu cầu, nhất là việc tìm kiếm tại khu vực đường Trường Chinh còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân chứng trực tiếp và tư liệu lịch sử hạn chế.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quán triệt nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, cựu chiến binh và nhân chứng cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Đối với 6 khu vực mới có thông tin nghi còn hài cốt liệt sĩ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu khẩn trương tổng hợp, đối chiếu, xác minh; nếu cần thiết phải tổ chức hội thảo để thống nhất phương án tìm kiếm. Quân khu 5 cùng các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng có trách nhiệm hỗ trợ lực lượng, phương tiện và điều phối thiết bị radar xuyên đất phục vụ công tác khảo sát.

Riêng khu vực đường Trường Chinh, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu thống nhất chủ trương hoàn trả mặt bằng đối với những vị trí đã tìm kiếm nhưng không phát hiện hài cốt. Tuy nhiên, việc xác minh thông tin vẫn phải tiếp tục; đồng thời nghiên cứu mở rộng phạm vi, đào sâu hơn tại các vị trí còn dấu hiệu, kết hợp kết quả radar xuyên đất và ý kiến chuyên gia để nâng cao khả năng phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát biểu tại buổi làm việc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026; chủ động tăng cường lực lượng trong mùa mưa để bảo đảm vừa tìm kiếm, quy tập vừa lấy mẫu ADN, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Chiến dịch "500 ngày đêm:

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết: "Trên cơ sở nội dung kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập và tổng hợp các nguồn thông tin thu được. Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thu thập, rà soát, xác minh, hội thảo kỹ lưỡng các nguồn tin; tập trung vào những khu vực còn nhiều hài cốt liệt sĩ và khu vực có mộ liệt sĩ tập thể mà các đồng chí đã xác định. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà Quân khu giao. Như vậy, hiện nay, qua các manh mối do người dân và các nguồn thông tin cung cấp, đã xác định 6 khu vực nghi có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Đối với 6 khu vực này, tôi đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh và các đồng chí khẩn trương vào cuộc, tổng hợp, rà soát, đối chiếu, xác minh thật kỹ".