Ông Phạm Nguyễn Chiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, cho biết sáng nay (29/11), xe chở máy móc và vật tư cỡ lớn đã vào được hiện trường sạt lở đường sắt Bắc – Nam qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai.

Trong đêm qua, lực lượng của đơn vị túc trực tại hiện trường để tính toán phương án và chuẩn bị thi công. Nhiều đoạn đường bộ bị ngập, phương tiện cơ giới phải chờ đến sáng mới tiếp cận được vị trí sạt lở.

Toàn bộ hành khách đi từ ga Diêu Trì tới ga Tuy Hoà được vận chuyển bằng xe khách. (ảnh: Đường sắt Việt Nam)

Về phương án sửa chữa và điều kiện để tàu chạy trở lại, ông Phạm Nguyễn Chiến cho biết: “Đêm đường bộ bị cấm, cho nên sáng nay các xe bắt đầu mới di chuyển được, tập kết các cái vật tư lớn cũng như là các phương tiện. Mặt bằng ở đây thi công để cứu chữa là rất hạn hẹp. Bây giờ phương án là dùng đá hộc mà thả tự do xuống và sau đó tạo mặt bằng để đạt mục tiêu thông đường sớm nhất, để tàu di chuyển được 5 km/giờ. Khi tàu thông qua, thì tiếp tục gia cố giai đoạn 2, cố gắng là trong thời gian sớm nhất.”

Trong thời gian khắc phục sự cố, ngành đường sắt tiếp tục bố trí ô tô chuyển tải hành khách giữa ga Diêu Trì và ga Tuy Hòa. Đợt thứ ba phục vụ khách trên các tàu SE22, SE10 và SE7.

Hành khách ở ga Diêu Trì (Gia Lai) đưa hành lý lên xe khách để tiếp tục di chuyển. (ảnh: Đường sắt Việt Nam)

Đợt thứ tư phục vụ khách trên các tàu SE4, SE2 và SE5. Hành khách không chọn phương án chuyển tải có thể trả vé không mất phí nếu vé đi quá ga Tuy Hòa trên các tàu SE22, SE10, SE4 và SE2, hoặc đi quá ga Diêu Trì trên các tàu SE7 và SE5. Ngành đường sắt sẽ tiếp tục cập nhật kế hoạch chuyển tải.

Trước đó, như VOV đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 28/11, nước lũ cuốn trôi khoảng 10 mét nền đường tại mố phía nam cầu Suối Bụt, ở km 1112+240, giữa hai ga Tân Vinh và Vân Canh.

Sáu thanh tà vẹt mất nền đỡ. Ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu qua khu vực và bố trí hai đợt chuyển tải đầu tiên cho hành khách trên các tàu SE8, SE3, SE1 và SE6.