Khẩn trương thực hiện các giải pháp điều tiết cấp nước cho Khu đô thị Thanh Hà

UBND thành phố Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua trên địa bàn Thành phố Hà Nội xảy ra việc thiếu nước cục bộ ở một số khu vực thuộc Trung Văn (Khu vực trường Đại học Hà Nội) nằm giữa hai quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân do nằm cuối nguồn của hệ thống cấp nước thuộc Công ty Viwaco quản lý. Nguyên nhân là do lượng nước cấp cho địa bàn của Công ty Viwaco từ nguồn sông Đà và nguồn sông Đuống thiếu hụt so với nhu cầu (tổng hai nguồn cấp cho Viwaco đạt khoảng 238.000m3/ngày đêm (ngđ) trên nhu cầu khoảng 240.000-250.000m3/ngđ). Tuy nhiên việc thiếu hụt này đã được Công ty Viwaco giải quyết bằng các giải pháp theo kế hoạch đã đặt ra như: Vận hành hệ thống bơm để đảm bảo cấp cho khu vực xa nguồn; điều tiết luân phiên; cải tạo mạng lưới giảm thất thoát; vận động nhân dân sử dụng nước hiệu quả tiết kiệm.... Đến nay các địa điểm trên đã được giải quyết cấp nước ổn định.

Giữa tháng 10/2023, tại Khu đô thị Thanh Hà chất lượng nước không đảm bảo dẫn đến việc dừng hoạt động trạm cấp nước cục bộ. Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng triển khai các giải pháp, yêu cầu các đơn vị cấp nước điều tiết cấp nước bổ sung cho Khu đô thị Thanh Hà.

Ngày 18/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị bằng mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước sạch sinh hoạt trở lại và có giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài cho người dân khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai). UBND Thành phố đã có chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, có phương án cấp nước sạch đảm bảo ổn định, an toàn cho Nhân dân tại văn bản số 12191/VP-ĐT ngày 19/10/2023.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và UBND Thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra, tổ chức chỉ đạo các đơn vị điều phối cấp nước ngay cho Khu đô thị Thanh Hà. Đến nay, Sở Xây dựng đã chủ trì tổ chức 4 cuộc họp, ban hành 6 văn bản chỉ đạo đôn đốc các đơn vị phối hợp thực hiện các giải pháp cấp nước cho Khu đô thị Thanh Hà.

Người dân Khu đô thị Thanh Hà chịu cảnh mất nước, thiếu nước sinh hoạt nhiều ngày qua.

Kết quả điều tiết nguồn cấp về bổ sung cho khu đô thị Thanh Hà

Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ phần Viwaco điều tiết nguồn cho Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông để cấp nguồn cho Khu đô thị Thanh Hà với lưu lượng truyền tải lúc 17h00 ngày 18/10/2023 là khoảng 120m3/giờ (tương đương khoảng 2.880m3/ngđ); từ 6 giờ ngày 19/10/2023 đến 6 giờ ngày 20/10/2023) là 3.143 m3/ngđ trên nhu cầu khoảng (3200-3500)m3/ngđ.

Khu đô thị Thanh Hà nằm cuối nguồn của hệ thống nước mặt sông Đuống, với đường ống truyền tải từ nhà máy về Khu đô thị Thanh Hà là hơn 40km. Về lâu dài khu đô thị Thanh Hà với nhu cầu sử dụng nước khoảng 27.500m3/ngđ sẽ sẽ được cấp nước từ nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn II với công suất lên 600.000m3/ngđ và nhà máy nước mặt Xuân Mai công suất 300.000m3/ngđ hoàn thành.

Trong giai đoạn trước mắt, các nguồn bổ sung như trên chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu, Thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo:

Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ phần Viwaco điều tiết nguồn cho Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông để điều tiết tối đa nguồn cấp cho Khu đô thị Thanh Hà. Thành phố Hà Nội đã cho phép Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống bổ sung đoạn tuyến D700 trên địa bàn quận Hoàng Mai để bổ sung khối lượng và tăng áp lực cho khu vực cuối nguồn (các huyện phía Nam Thành phố).

Công ty Nước sạch Hà Nội: tăng nguồn nước ngầm để điều tiết nguồn sông Đuống cho Khu đô thị Thanh Hà.

Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà tăng tối đa công suất cấp nước đảm bảo cấp nguồn cho Thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà: xây dựng giải pháp khắc phục đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân, trong đó xác định rõ tổng nhu cầu sử dụng nước, sản lượng tự khai thác từ Trạm cấp nước ngầm, sản lượng cần bổ sung từ hệ thống cấp nước tập trung; thời gian cần hỗ trợ; điều tiết nguồn cấp trong khu vực dự án; khẩn trương cải tạo Trạm cấp nước cục bộ trong Khu đô thị Thanh Hà đảm bảo công suất đã được chấp thuận với chất lượng nước theo tiêu chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y tế (thay thế QCVN 01:2009/BYT) theo quy định về đầu tư, xây dựng.

UBND huyện Thanh Oai, UBND quận Hà Đông: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại Khu đô thị Thanh Hà; tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả tránh lãng phí, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị phối hợp tăng nguồn cung và điều tiết, tiết giảm nguồn cấp từ nguồn sông Đuống, Sông Đà cho Công ty Nước sạch Hà Nội và Công ty Viwaco để bổ sung nguồn cấp cho Công ty Nước sạch Hà Đông điều phối cấp về Khu đô thị Thanh Hà.

Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống triển khai xây dựng trạm tăng áp cục bộ trên đường 70 để điều tiết tăng lượng lượng cấp cho khu vực Hà Đông và Khu đô thị Thanh Hà

Thành lập chỉ đạo Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại Khu đô thị Thanh Hà và xử lý vi phạm nếu có.

Người dân xếp hàng cả đêm để chờ lấy nước từ các xe bồn

Đối với việc cấp nước những tháng cuối năm 2023 và năm 2024

Dự báo nhu cầu sử dụng nước trong năm 2024 sẽ tăng so với năm 2023 khoảng (5-10)% tùy thời điểm. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong năm 2024, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị cấp nước rà soát nhu cầu và chuẩn bị các giải pháp điều tiết:

Duy trì, phát huy tối đa công suất nguồn cấp của các nhà máy nước hiện có, phối hợp điều tiết nguồn cấp giữa các đơn vị cấp nước.

Chất lượng nước sau xử lý phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y tế.

Công ty Nước sạch sông Đuống, Sông Đà: chuẩn bị các giải pháp kỹ thuật, pháp lý… để vận hành công suất dự phòng tăng 20% công suất thiết kế trung bình của mỗi nhà máy 300.000m3/ngđ lên khoảng 350.000-360.000m3/ngđ theo thời điểm và kỹ thuật cho phép.

Khai thác nguồn nước ngầm dự kiến giảm theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu tăng thêm trong năm 2024.

Đôn đốc Công ty Cổ phần Nước mặt sông Hồng khẩn trương hoàn thành Nhà máy nước mặt sông Hồng công suất 300.000m3/ngđ trong quý I/2024.

Trong những năm tiếp theo: Tiếp tục đôn đốc sớm đưa và vận hành Nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn II (Hợp phần 2) nâng công suất lên 600.000m3/ngđ, Nhà máy nước Xuân Mai tại Hòa Bình công suất 300.000m3/ngđ

Đối với các khu vực cuối nguồn bất lợi về nguồn nước: Các đơn vị cấp nước xây dựng phương án giải pháp cấp nước chi tiết cho từng khu vực (bổ sung bơm tăng áp di động vận hành van cấp nước theo giờ…).