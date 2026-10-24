Khánh Hòa cảnh báo nhiều điểm yếu an ninh mạng trong chuyển đổi số

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, các điểm yếu ở 161 hệ thống thông tin đã kiểm tra, chủ yếu về cấu hình, cập nhật phần mềm, quản lý tài khoản, bảo vệ thiết bị và kiểm soát truy cập. Một số hệ thống có dấu hiệu bị tấn công, xâm nhập.

Ngoài ra, hạ tầng công nghệ thông tin tại cấp cơ sở chưa đồng đều, nguy cơ lộ lọt dữ liệu trong quá trình xử lý công việc vẫn hiện hữu, trong khi khả năng phát hiện và ứng phó sự cố còn hạn chế.

Các đại biểu tham gia Hội nghị

Thượng tá Đinh Quang Hưng, Phó Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định, bảo đảm an ninh mạng không phải nhiệm vụ đi sau hay công việc riêng của cán bộ kỹ thuật, mà là yêu cầu bắt buộc trong quản trị, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ. Thượng tá Đinh Quang Hưng đề nghị các cơ quan chủ động phát hiện, khắc phục điểm yếu, bảo vệ dữ liệu, thống nhất nền tảng công nghệ và nâng cao khả năng xử lý sự cố.

“Cần thực hiện nhất quán nguyên tắc 4 đúng: thu thập đúng căn cứ, đúng nhu cầu; sử dụng đúng mục đích; phân quyền đúng người, đúng việc; chia sẻ đúng thẩm quyền và đúng kênh. Đồng thời không thu thập tràn lan, không sao chép dữ liệu công dân ra thiết bị cá nhân, không gửi tệp dữ liệu qua kênh không được phép, không cung cấp cho người không có nhiệm vụ”.- Thượng tá Đinh Quang Hưng nói.

Tỉnh Khánh Hòa nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cơ sở

Từ yêu cầu bảo đảm an toàn dữ liệu, hội nghị cũng đặt ra bài toán nâng cao năng lực chuyển đổi số tại cấp cơ sở. Mục tiêu đến năm 2030 của Khánh Hòa là kinh tế số chiếm từ 30% đến 35% GRDP. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn do nguồn nhân lực số còn thiếu, việc tuyển dụng khó khăn, kỹ năng công nghệ của một bộ phận cán bộ cơ sở và người dân chưa đáp ứng yêu cầu. Việc khai thác dữ liệu hiệu quả, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao khả năng ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng cũng là những vấn đề cần giải quyết.

Để nâng cao năng lực chuyển đổi số tại cơ sở, ông Đào Xuân Kỳ, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa cho rằng cần kết hợp nguồn lực của Nhà nước với đội ngũ chuyên môn từ các doanh nghiệp công nghệ, đồng thời tổ chức đào tạo thường xuyên cho cán bộ xã, phường.

Nhân lực vẫn là điểm yếu trong chuyển đổi số tại địa phương

“Sử dụng nguồn nhân lực của xã hội thông qua các doanh nghiệp như: Viễn thông Viettel, VNPT hay MobiFone họ có nguồn nhân lực công nghệ số dồi dào. Dựa vào nguồn nhân lực này để hỗ trợ lại cho các xã phường. Về phía Nhà nước có những kế hoạch đào tạo thường xuyên cho đội ngũ ở xã, phường về các kỹ năng để dần nâng cao trình độ. Tổ chức các diễn đàn để đội ngũ xã, phường lên đó học hỏi, nâng cao trình độ”- Ông Đào Xuân Kỳ nói.