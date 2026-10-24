English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khánh Hòa cảnh báo nhiều điểm yếu an ninh mạng trong chuyển đổi số

Thứ Bảy, 10:29, 24/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khánh Hòa kiểm tra 161 hệ thống thông tin trong năm 2026 cho thấy nhiều hệ thống còn điểm yếu về an ninh mạng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải bảo vệ dữ liệu công dân song song với quá trình số hóa hoạt động quản lý nhà nước.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, các điểm yếu ở 161 hệ thống thông tin đã kiểm tra, chủ yếu về cấu hình, cập nhật phần mềm, quản lý tài khoản, bảo vệ thiết bị và kiểm soát truy cập. Một số hệ thống có dấu hiệu bị tấn công, xâm nhập.

Ngoài ra, hạ tầng công nghệ thông tin tại cấp cơ sở chưa đồng đều, nguy cơ lộ lọt dữ liệu trong quá trình xử lý công việc vẫn hiện hữu, trong khi khả năng phát hiện và ứng phó sự cố còn hạn chế.

khanh hoa canh bao nhieu diem yeu an ninh mang trong chuyen doi so hinh anh 1
Các đại biểu tham gia Hội nghị

Thượng tá Đinh Quang Hưng, Phó Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định, bảo đảm an ninh mạng không phải nhiệm vụ đi sau hay công việc riêng của cán bộ kỹ thuật, mà là yêu cầu bắt buộc trong quản trị, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ. Thượng tá Đinh Quang Hưng đề nghị các cơ quan chủ động phát hiện, khắc phục điểm yếu, bảo vệ dữ liệu, thống nhất nền tảng công nghệ và nâng cao khả năng xử lý sự cố.

“Cần thực hiện nhất quán nguyên tắc 4 đúng: thu thập đúng căn cứ, đúng nhu cầu; sử dụng đúng mục đích; phân quyền đúng người, đúng việc; chia sẻ đúng thẩm quyền và đúng kênh. Đồng thời không thu thập tràn lan, không sao chép dữ liệu công dân ra thiết bị cá nhân, không gửi tệp dữ liệu qua kênh không được phép, không cung cấp cho người không có nhiệm vụ”.- Thượng tá Đinh Quang Hưng nói.

khanh hoa canh bao nhieu diem yeu an ninh mang trong chuyen doi so hinh anh 2
Tỉnh Khánh Hòa nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cơ sở

Từ yêu cầu bảo đảm an toàn dữ liệu, hội nghị cũng đặt ra bài toán nâng cao năng lực chuyển đổi số tại cấp cơ sở. Mục tiêu đến năm 2030 của Khánh Hòa là kinh tế số chiếm từ 30% đến 35% GRDP. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn do nguồn nhân lực số còn thiếu, việc tuyển dụng khó khăn, kỹ năng công nghệ của một bộ phận cán bộ cơ sở và người dân chưa đáp ứng yêu cầu. Việc khai thác dữ liệu hiệu quả, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao khả năng ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng cũng là những vấn đề cần giải quyết.

Để nâng cao năng lực chuyển đổi số tại cơ sở, ông Đào Xuân Kỳ, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa cho rằng cần kết hợp nguồn lực của Nhà nước với đội ngũ chuyên môn từ các doanh nghiệp công nghệ, đồng thời tổ chức đào tạo thường xuyên cho cán bộ xã, phường.

khanh hoa canh bao nhieu diem yeu an ninh mang trong chuyen doi so hinh anh 3
Nhân lực vẫn là điểm yếu trong chuyển đổi số tại địa phương

“Sử dụng nguồn nhân lực của xã hội thông qua các doanh nghiệp như: Viễn thông Viettel, VNPT hay MobiFone họ có nguồn nhân lực công nghệ số dồi dào. Dựa vào nguồn nhân lực này để hỗ trợ lại cho các xã phường. Về phía Nhà nước có những kế hoạch đào tạo thường xuyên cho đội ngũ ở xã, phường về các kỹ năng để dần nâng cao trình độ. Tổ chức các diễn đàn để đội ngũ xã, phường lên đó học hỏi, nâng cao trình độ”- Ông Đào Xuân Kỳ nói.

PV Thái Bình /VOV Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U Minh gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn
U Minh gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn

VOV.VN - Công tác chuyển đổi số đang tạo nên bước chuyển tại xã U Minh (tỉnh Cà Mau). Từ một địa bàn vùng sâu còn nhiều khó khăn, tinh thần đổi mới công nghệ đang lan tỏa sâu rộng đến từng thôn xóm, từng hộ gia đình.

U Minh gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn

U Minh gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn

VOV.VN - Công tác chuyển đổi số đang tạo nên bước chuyển tại xã U Minh (tỉnh Cà Mau). Từ một địa bàn vùng sâu còn nhiều khó khăn, tinh thần đổi mới công nghệ đang lan tỏa sâu rộng đến từng thôn xóm, từng hộ gia đình.

Mở ra hướng đi mới cho du lịch vùng ĐBSCL từ chuyển đổi số
Mở ra hướng đi mới cho du lịch vùng ĐBSCL từ chuyển đổi số

VOV.VN - Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển xanh đang mở ra hướng đi mới cho du lịch vùng ĐBSCL. Để phát triển bền vững, các địa phương cần kết hợp đổi mới công nghệ với bảo tồn hệ sinh thái, phát huy giá trị văn hóa bản địa, bảo đảm sinh kế và chia sẻ lợi ích công bằng với cộng đồng.

Mở ra hướng đi mới cho du lịch vùng ĐBSCL từ chuyển đổi số

Mở ra hướng đi mới cho du lịch vùng ĐBSCL từ chuyển đổi số

VOV.VN - Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển xanh đang mở ra hướng đi mới cho du lịch vùng ĐBSCL. Để phát triển bền vững, các địa phương cần kết hợp đổi mới công nghệ với bảo tồn hệ sinh thái, phát huy giá trị văn hóa bản địa, bảo đảm sinh kế và chia sẻ lợi ích công bằng với cộng đồng.

Quảng Ninh: Chuyển đổi số công tác xây dựng Đảng từ “đầu việc” sang “dữ liệu sống”
Quảng Ninh: Chuyển đổi số công tác xây dựng Đảng từ “đầu việc” sang “dữ liệu sống”

VOV.VN - Chiến dịch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng tại Quảng Ninh đạt nhiều kết quả tích cực, với dữ liệu đảng viên được làm sạch 99%, hơn 12.000 hồ sơ cán bộ được số hóa và tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 93,2%.

Quảng Ninh: Chuyển đổi số công tác xây dựng Đảng từ “đầu việc” sang “dữ liệu sống”

Quảng Ninh: Chuyển đổi số công tác xây dựng Đảng từ “đầu việc” sang “dữ liệu sống”

VOV.VN - Chiến dịch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng tại Quảng Ninh đạt nhiều kết quả tích cực, với dữ liệu đảng viên được làm sạch 99%, hơn 12.000 hồ sơ cán bộ được số hóa và tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 93,2%.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục