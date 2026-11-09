Khánh Hòa hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, nguồn kinh phí này được bố trí từ ngân sách tỉnh, hỗ trợ riêng cho việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương phân bổ để 880 thôn, tổ dân phố nhận được kinh phí trước ngày hội 18/11.

Đồng bào dân tộc Raglay, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tham gia Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2025

Năm nay, ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và các hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Ngoài phần lễ, các khu dân cư được khuyến khích tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và đặc biệt là “Bữa cơm Đại đoàn kết”, tạo không khí vui tươi, gần gũi, để người dân cùng gặp gỡ, chia sẻ và thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Trước đó, năm 2025, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng cho 1.233 thôn, tổ dân phố, mỗi khu dân cư 5 triệu đồng tổ chức ngày hội. Năm nay, mức hỗ trợ được nâng lên gấp đôi, tạo thêm điều kiện để các địa phương tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Trong Ngày hội Đại đoàn kết, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và đặc biệt là “Bữa cơm Đại đoàn kết”.

Thông qua ngày hội, những kết quả xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội và các phong trào thi đua ở khu dân cư được nhìn lại, biểu dương.

Đây cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, củng cố niềm tin và sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết ngay từ cơ sở.