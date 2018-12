Khánh Hòa khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng xung yếu

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Công điện về việc tập trung ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để cảnh báo người dân chủ động phòng tránh.

Người dân ứng phó mưa lớn, sạt lở.

Các địa phương kiểm tra và triển khai ngay phương án sơ tán dân tại các khu vực xung yếu; kiên quyết sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn, cần thiết phải cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra trường hợp có người chết do không được di dời, sơ tán kịp thời…

Tại huyện Cam Lâm, nơi vừa xảy ra sạt lở núi làm 3 người thiệt mạng, bị thương 2 người ở thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, chính quyền địa phương đã thực hiện di dời khẩn cấp những hộ dân ở gần khu vực lở núi đề phòng tiếp tục tái diễn tình trạng sạt lở.

Chị Nguyễn Thị Bích Huyền, một người dân địa phương đi sơ tán cho biết: “Đang ngủ trong nhà không biết. Công an xã vô giải tán dân, đập cửa thông báo nói núi lở. Sơ tán ra. Tại vì nhà cách xa, sạt lâu lắm rồi từ khi còn nhỏ, người thì không bị sao hết. Đây là lần thứ hai”.

Mấy ngày qua, khu vực các huyện ở thượng nguồn sông Cái như Khánh Vĩnh, Diên Khánh liên tục có mưa lớn, khiến mực nước sông tăng nhanh. Tỉnh Khánh Hòa cũng đang cho điều tiết xả lũ nhiều hồ chứa như Suối Dầu, Am Chúa… làm tăng thêm lượng nước vào sông Cái. Một số khu vực hạ lưu thuộc huyện Diên Khánh và ngoại thành thành phố Nha Trang bị ngập cục bộ từ 0,3 đến hơn nửa mét.

Nhiều khu dân cư ngoại thành Nha Trang đã bị ngập.

Thành phố Nha Trang đã rà soát và phát hiện 15 điểm xung yếu, đa phần là những khu dân cư nằm ven các sườn núi, ven các đảo dễ xảy ra sạt lở, khu dân cư ven sông Cái bị ngập úng. Đặc biệt, tại xóm Núi, thôn Thành Phát- nơi đã xảy ra sạt lở do mưa lớn làm 11 người chết vào ngày 18/11, đã di dời hơn 30 hộ đến nhà văn hóa thôn, trụ sở Công an phòng cháy chữa cháy. Tại các xã ven sông Cái, lực lượng chức năng của các địa phương tập trung chốt chặn tại các cầu, tràn bị ngập nước, kiên quyết không cho người dân và phương tiện qua lại.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Nước lớn, ngập trên địa bàn của xã, có mấy vị trí xung yếu như cầu tràn, Uỷ ban nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng chốt chặn, đa số người dân đi chợ về, lội băng qua rất nguy hiểm, không cho bà con đi. Tập trung lực lượng tại các thôn tại vùng có nguy cơ giáp ranh, như xóm Núi thôn Đồng Nhơn, đến giờ này ổn định, không có tình hình gì xảy ra”./.

