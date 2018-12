Khánh Hòa: Mưa lớn, sạt lở, tắc đường Nha Trang- Đà Lạt

Mưa lớn trong những ngày vừa qua tại khu vực đèo Khánh Lê, đến khoảng 14h30 chiều 29/12, một lượng lớn đất đá từ trên núi bất ngờ sạt lở, tràn xuống Quốc lộ 27C, nối 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, gây tắc tuyến đường này.

Đèo Khánh Lê bị sạt lở.

Vị trí sạt lở tại km 57+850 trên đèo Khánh Lê, khối lượng sạt lở lên đến hơn 2.000 mét khối khiến tuyến đường này đã bị ách tắc. Trời mưa to nhưng các nhà thầu túc trực trên đèo Khánh Lê đã huy động máy móc, phương tiện, nhân lực để hốt dọn. Do tình hình thời tiết tại khu vực còn diễn biến phức tạp, hiện lực lượng quản lý, thi công, bảo trì đường bộ được yêu cầu túc trực tuyến đường đèo 24/24h để kịp thời ứng cứu khi có sự cố sạt lở. Ngoài ra, Chi Cục quản lý đường bộ 3.3, Khu Quản lý đường bộ III cũng cảnh bảo các phương tiện từ xa, thực hiện đúng các biển báo, chỉ dẫn để đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Dần, giám đốc Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Mưa lớn làm sạt ta luy tại Km 57+850, khối lượng sạt lở khoảng 2.000 khối. Hiện nay, đơn vị quản lý đường là Chi cục quản lý đường bộ 3.3 đang chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường thiết bị hốt dọn, khoảng 21 giờ hôm nay, mới thông được”.

Ngoài sạt lở ách tắc trên tuyến Quốc lộ 27 C, mưa lớn cũng làm sạt lở tuyến Tỉnh lộ 8 từ đồng bằng lên huyện miền núi Khánh Sơn, sạt lở, ngập cục bộ một số vị trí đại lộ Nguyễn Tất Thành nối sân bay Cam Ranh với thành phố Nha Trang. Nạn sạt lở, ngập úng khiến phương tiện lưu thông khó khăn nhưng chưa gây tắc đường./.

