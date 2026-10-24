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Khánh Hòa trao hơn 1,2 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên vượt khó

Thứ Bảy, 17:37, 24/10/2026
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VOV.VN - Sáng 24/10, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026, với chủ đề “Một khát vọng - Vạn tấm lòng”, dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực. Chương trình trao 80 suất học bổng, mỗi suất 15 triệu đồng, với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài các suất học bổng trên, hai tân sinh viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền và Võ Thị Kim Chi, Trường Đại học Nha Trang, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận học bổng 50 triệu đồng mỗi người, hỗ trợ trong 4 năm học. Tổng Công ty Khánh Việt cũng trao thêm 100 triệu đồng cho 10 sinh viên, mỗi suất 10 triệu đồng. 

Dịp này, các đơn vị tài trợ còn trao máy tính xách tay, quà tặng và học bổng ngoại ngữ, giúp sinh viên có thêm điều kiện học tập.

khanh hoa trao hon 1,2 ty dong hoc bong cho tan sinh vien vuot kho hinh anh 1
Dịp này, tại tỉnh Khánh Hòa có 80 tân sinh viên được tiếp sức đến trường

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cảm ơn Báo Tuổi Trẻ, các doanh nghiệp và đơn vị đồng hành đã hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó. Ông Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, những suất học bổng không chỉ giúp trang trải chi phí học tập mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em theo đuổi ước mơ, trở thành nguồn nhân lực đóng góp cho quê hương, đất nước.

khanh hoa trao hon 1,2 ty dong hoc bong cho tan sinh vien vuot kho hinh anh 2
Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (bên trái) trao học bổng tặng tân sinh viên

Đây là điểm trao thứ 8 trong chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026 của Báo Tuổi Trẻ. Năm nay, chương trình dự kiến trao 1.200 suất học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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