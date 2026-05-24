  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khánh Hòa xử lý hàng hóa vi phạm thương hiệu, phục vụ khách du lịch

Chủ Nhật, 20:40, 24/05/2026
VOV.VN - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa liên tục phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại khu vực phường Nha Trang - nơi tập trung đông du khách nước ngoài mua sắm.

Chỉ trong 2 tuần qua, tại các tuyến phố du lịch ở phường Nha Trang, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện gần 10 vụ kinh doanh hàng hóa vi phạm. Các mặt hàng chủ yếu là giày dép, quần áo, mắt kính mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới nhưng được bán với giá thấp bất thường. Nhiều cửa hàng không niêm yết giá, việc mua bán chủ yếu thỏa thuận trực tiếp với khách. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 500 sản phẩm để kiểm tra, xác minh.

Số lượng lớn hàng hóa bị Đội Quản lý thị trường số 1, tỉnh Khánh Hòa phát hiện dấu hiệu vi phạm

Tại cửa hàng Vy Vy Sport trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện 80 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ADIDAS, NIKE. Toàn bộ tang vật đã bị lập biên bản, niêm phong để tiếp tục xử lý theo quy định.

Ông Trần Văn Thuyết, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết: “Giày, dép, quần áo, mắt kính có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ. Đội đã gửi hồ sơ cho các cơ quan đại diện quyền sở hữu để có kết luận xử lý. Trước mắt, nhiều sản phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng sẽ tập trung chống buôn lậu và vi phạm sở hữu trí tuệ”.

Quản lý Thị trường chụp ảnh lấy mẫu đối chiếu để xử lý vi phạm

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tăng cường kiểm tra ngoài giờ, ngày nghỉ; bố trí lực lượng tiếp nhận, xác minh thông tin và xử lý đột xuất. Công tác kiểm tra tập trung tại các khu vực đông khách du lịch; phối hợp với công an, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại và chính quyền địa phương kiểm tra thường xuyên, tuyên truyền và yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng vi phạm nhãn hiệu.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các đại lý không chính thức; đồng thời phối hợp với Công an tỉnh để kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu hình sự. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị các nhãn hàng lớn thường xuyên bị làm giả cử đại diện phối hợp, cung cấp dấu hiệu nhận biết nhanh để hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ

Ông Huỳnh Tấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Các cửa hàng tại khu vực này kinh doanh nhiều sản phẩm phục vụ khách du lịch, trong đó có nhiều thương hiệu nổi tiếng. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Cận tết, hàng giả, hàng nhái trà trộn hàng thật - người tiêu dùng lưu ý
VOV.VN - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua sắm Tết trên địa bàn tỉnh Sơn La bắt đầu trở nên sôi động. Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, các ngành, địa phương hiện đang triển khai đợt cao điểm chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đắk Lắk tăng cường phòng, chống hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng
VOV.VN - Trước cao điểm mua sắm Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên toàn địa bàn. Lực lượng quản lý thị trường, công an, thuế tăng cường kiểm tra, kiểm soát từ chợ truyền thống đến không gian mạng, xử lý hàng trăm vụ vi phạm.

Chợ đêm Nha Trang: Tràn lan hàng giả hàng nhái
VOV.VN - Đã từ rất lâu, khách du lịch đã rỉ tai nhau, muốn mua hàng giả, hàng nhái cứ tìm đến chợ đêm Nha Trang, "thượng vàng, hạ cám" muốn gì cũng có. Còn giới buôn bán hàng giả cũng rủ nhau về đây buôn vì một khái niệm chung là "dễ bán, dễ mua".

Bộ Công Thương nêu giải pháp mạnh chống hàng giả, hàng nhái trên sàn TMĐT
VOV.VN - Bộ Công Thương đang tăng cường các biện pháp mạnh để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn TMĐT, bảo vệ người tiêu dùng và giữ niềm tin vào thương mại điện tử.

Thái Lan đẩy mạnh truy quét hàng giả, hàng nhái
VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan hôm qua (22/7) tuyên bố đang đẩy mạnh truy quét hàng giả, hàng nhái trên toàn Thái Lan, tập trung vào các trung tâm thương mại và nền tảng bán hàng trực tuyến quy mô lớn.

