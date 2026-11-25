Ngày 25/11, Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76 (Bộ CHQS TP Đồng Nai) thông tin về kết quả đợt khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vừa diễn ra tại các địa bàn trọng điểm.

Đơn vị tìm kiếm hài cốt liệt sĩ khảo sát tại khu vực rừng Mã Đà (ảnh: Đội K76 cung cấp)

Cụ thể, trong các ngày 19, 23 và 24/11, Đội K76 đã phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 209 (Sư đoàn 7, Quân khu 7), lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Bù Gia Mập, rừng Mã Đà, Đồn Biên phòng Đắc Ka cùng Ban CHQS xã Bù Gia Mập và phường Trị An, TP. Đồng Nai tổ chức rà soát thực địa tại khu vực cầu Đắc Ka, vùng gần cách cầu Đắc Te và rừng Mã Đà.

Công tác khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập (ảnh: Đội K76 cung cấp)

Vượt qua địa hình rừng núi hiểm trở, đoàn công tác đã đối chiếu thông tin nhân chứng và phát hiện nhiều dấu tích chiến trường xưa tại khu vực cách cầu Đắc Te 3km (khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập) như: hố bom, hầm hào, dấu vết tăng và dép cao su. Những hiện vật này là cơ sở quan trọng để đơn vị lên phương án đào tìm, quy tập trong thời gian tới.

Dấu vết tăng và dép cao su được tìm thấy tại khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập (ảnh: Đội K76 cung cấp)

Cũng theo Trung tá Nguyễn Văn Long, tính từ ngày 10/8 đến chiều 25/11, Đội K76 đã tìm thấy 115 bộ hài cốt liệt sĩ; đồng thời lấy được 28 mẫu phẩm gửi xét nghiệm ADN phục vụ công tác xác định danh tính.

Để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, Đội K76 kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân từng sinh sống, chiến đấu tại Bù Gia Mập, rừng Mã Đà và khu vực lân cận tiếp tục cung cấp thông tin về nơi bộ đội hy sinh, an táng cho đơn vị hoặc cơ quan quân sự địa phương.