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Khen thưởng người đàn ông dũng cảm lao xuống sông cứu người ở Hà Tĩnh

Thứ Hai, 09:57, 26/10/2026
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VOV.VN - Sáng ngày 26/10, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, trao giấy khen cho anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1981, trú tại thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng) vì đã có hành động dũng cảm cứu nam thanh niên trên sông Rào Trổ.

 

Tại hội nghị, đại diện UBND xã Kỳ Thượng công bố quyết định khen thưởng, lãnh đạo địa phương trao giấy khen cho anh Nguyễn Hữu Phước vì đã có thành tích xuất sắc, dũng cảm cứu người bị đuối nước.

khen thuong nguoi dan ong dung cam lao xuong song cuu nguoi o ha tinh hinh anh 1
Lãnh đạo UBND xã Kỳ Thượng trao giấy khen cho anh Nguyễn Hữu Phước.

Đây là sự ghi nhận, biểu dương kịp thời của địa phương đối với nghĩa cử cao đẹp, tinh thần dũng cảm và trách nhiệm vì cộng đồng của anh Phước.

Tại hội nghị, cán bộ thôn và đông đảo người dân thôn Tiến Thượng cũng có mặt bày tỏ sự cảm kích trước hành động cứu người của anh.

Trước đó, khoảng 7h20 ngày 25/10, trên đường lái ô tô chở vợ đi họp phụ huynh cho con trở về, anh Phước phát hiện một nam thanh niên khoảng 22-23 tuổi nhảy từ cầu Rào Trổ xuống sông cùng tên.

Theo hình ảnh từ đoạn clip ghi lại sự việc, nam thanh niên vùng vẫy giữa dòng nước sâu rồi chìm dần. Nhiều người có mặt tại hiện trường hô hoán nhưng không biết bơi để ứng cứu.

khen thuong nguoi dan ong dung cam lao xuong song cuu nguoi o ha tinh hinh anh 2
Đông đảo cán bộ và nhân dân dự hội nghị biểu dương, ghi nhận hành động dũng cảm của anh Phước.  

Trước tình huống nguy cấp, anh Phước lập tức dừng xe gần mố cầu, lao xuống nước, bơi khoảng 30m để tiếp cận nạn nhân. Phát hiện nam thanh niên đã chìm xuống khu vực sâu hơn 3m, anh Phước lặn xuống, nắm cổ áo và kéo nạn nhân lên mặt nước.

Sau khoảng 5 phút, anh Phước đưa được nam thanh niên vào bờ. Nạn nhân được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Bá Thăng/VOV.VN
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