Khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia bắt cướp tại chợ Bình Điền

Lãnh đạo Công an Quận 8, TPHCM đã trao giấy khen, tiền thưởng cho tập thể Phòng Bảo vệ Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cùng 3 cá nhân, gồm: ông Phạm Văn Anh, lái xe hợp tác xã Tân Tiến; ông Hà Quốc Cường, Đội phó cơ động, Phòng Bảo vệ chợ Bình Điền; ông Hà Thành An, nhân viên bảo vệ. Đây là những cá nhân đã dũng cảm vây bắt các đối tượng cướp giật tài sản, có mang hung khí, giao cho cơ quan công an xử lý.

Công an Quận 8, làm việc với đối tượng Trung.

Theo Công an Quận 8, khuya 25/4, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1999, ngụ tại huyện Bình Chánh) chạy xe máy chở Triệu Thái Trung (SN 1999, quê Long An) đem theo dao bấm, súng bắn điện đến chợ Bình Điền để cướp tài sản. Tuy nhiên do điều kiện không thuận lợi để cướp nên cả 2 quay về.



Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích bắt cướp.

Khoảng 22h ngày 26/4, Trung và Hùng tiếp tục đến chợ Bình Điền rồi đeo bám theo một nữ tiểu thương tên P. Đến 0h ngày 27/4, Trung thấy chị P. đeo túi xách màu đen (bên trong có hơn 121 triệu đồng) đi bộ từ nhà lồng F (chợ Bình Điền) băng qua đường. Trung chạy bộ, áp sát từ phía sau giật túi xách, đồng thời cầm súng bắn điện chích vào vai khiến nạn nhân ngã xuống đường. Lúc này, chị P. dùng hai tay ôm, giữ chiếc túi xách. Thấy vậy, Trung tiếp tục giật nhưng không được. Chị P. tri hô “cướp, cướp” nên Trung bỏ chạy ra xe Hùng đang đợi sẵn để tẩu thoát.

Tuy nhiên, các tên cướp đã bị người dân và kíp trực bảo vệ của chợ Bình Điền vây bắt giao công an, xử lý. /.