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Khi đờn ca tài tử lần đầu trở thành môn học ở TP.HCM

Thứ Ba, 17:43, 27/10/2026
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VOV.VN - Gần 150 học sinh của trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM đã được học về bộ môn đờn ca tài tử gần 2 tháng. Đây là năm học đầu tiên môn học này được đưa thành tiết học chính, không đặt nặng việc thi cử, điểm số.

Từ lo lắng ban đầu thành sự hứng thú

Chỉ sau gần 2 tháng, Nguyễn Trọng Nghĩa, học sinh lớp 10A15 trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành đã có thể ca một đoạn trong bài "Lý Cái mơn" một cách rất tự nhiên. Nghĩa cho biết, một tuần em được học một tiết về đờn ca tài tử, được các nghệ nhân đến dạy, mỗi lần đến tiết học này, em rất vui và hào hứng trải nghiệm một loại hình âm nhạc truyền thống.

Khi được tiếp xúc với các giáo viên là nghệ sĩ, học thêm được nhiều kiến thức mới, như xử lý nhịp, hát theo tiếng gõ phách, tiếng đàn của thầy, Nghĩa cảm thấy vui và tự hào về bản thân. 

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Các em học sinh chăm chú nghe, học về nhịp, cách hát.

"Khi nhận được thông tin được học về đờn ca tài tử em khá lo lắng vì cấp 2 em không có năng khiếu về âm nhạc, em sợ mình gặp khó khăn về thanh nhạc, xử lý nhịp. Nhưng khi được học rồi, em thấy khá dễ, được thầy cô tận tình chỉ dạy, sửa những lỗi cơ bản về thanh điệu. Từ đó em có hứng thú hơn trong việc học đờn ca tài tử", Nghĩa nói.

Còn Lê Ngọc Gia Nghi, học sinh lớp 11A13, trường THPT Bùi Thị Xuân, đã từng nghe qua bộ môn đờn ca tài tử, chưa được trải nghiệm. 

Năm học này, Nghi và các bạn cùng lớp được làm quen với loại hình nghệ thuật này. Những tiết học về nhịp, gõ phách, học ca những bài ca đơn giản như Lý cái mơn, Lý chiều chiều, khiến cho việc lo ngại ban đầu trở nên thoải mái hơn. Nghi cũng tự tin để ca một tiết mục đơn giản. 

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Các em học sinh học về ca, nhịp trong đờn ca tài tử.

Đối với các em học sinh như Gia Nghi, môn nghệ thuật này không chỉ là loại hình để giải  toả căng thẳng, mà còn giúp em có cơ hội gắn kết với cả thế hệ đi trước. "Sau khi học môn này, em cảm thấy rất yêu thích, em có về hỏi bà em, bà cũng chỉ cho em thêm những bài hát nữa, em cũng muốn học để có thể hát hay hơn", Nghi nói thêm.

Giúp các em nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật

Theo Tiến sĩ Nghệ nhân dân gian Lê Hoàng Tấn, người có hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, việc đưa loại hình này đến với trường học, chính là cách để các em biết được đời sống, văn hoá Nam bộ, nơi đơn ca tài tử được hình thành, phát triển.

Những ngày đầu đứng lớp, TS Lê Hoàng Tấn cho biết, các em còn bỡ ngỡ khi tiếp cận loại hình nghệ thuật này. Tuy nhiên, sau hơn một tháng, học sinh đã tương đối thuần thục về nhịp điệu, hơi và thể điệu, chủ động hơn trong cách ca và giữ nhịp. Đến nay, các em đã tập được 7-8 bài, từ những điệu lý đơn giản đến các thể điệu đòi hỏi kỹ thuật cao hơn. Từ nay đến cuối năm, các lớp sẽ tổ chức nhiều hoạt động để học sinh vừa sinh hoạt, vừa biểu diễn. 

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Một lớp học do Tiến sĩ Nghệ sĩ dân gian Lê Hoàng Tấn đứng lớp.

Những lớp học này cũng nhằm tạo nguồn và xây dựng nền tảng cho câu lạc bộ đờn ca tài tử hoạt động sinh động, chuyên môn hơn.

"Đây là một loại hình dân gian, ngoài học thì cho các em thực hành, giữa các bạn trong lớp và lớp khác, có các buổi sinh hoạt, cùng sai cùng sửa. Đó là điều mong mỏi của chúng tôi, tạo được những gì cơ bản nhất để các em cảm nhận được loại hình dân gian này", TS Lê Hoàng Tấn nói.

Năm học này, Trường THPT Bùi Thị Xuân tổ chức 3 lớp học đờn ca tài tử dành cho học sinh khối 10 và 11, thời lượng một tiết mỗi tuần. Từ nền tảng ban đầu, nhà trường kỳ vọng sẽ từng bước khơi dậy niềm yêu thích, bồi dưỡng lực lượng kế cận, góp phần gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trong thế hệ trẻ.

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Mỗi tuần, các em học sinh lớp 10 và 11 của trường sẽ có 1 tiết học về đờn ca tài tử .

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết,  mỗi lớp học như vậy  các bạn sẽ được tìm hiểu cơ bản nhất về loại hình âm nhạc này. Cũng theo ông Phú, đây là một sân chơi, để các em học sinh biết được ở Việt Nam có loại hình âm nhạc dân tộc đã được UNESCO vinh danh. Cũng có thể trong số những em này, có những bạn thực sự yêu thích và muốn tiếp tục gắn bó với đờn ca tài tử.

"Từng giọt đàn uyển chuyển, chuyên chở được nỗi niềm,tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình, lời ca thấm đượm vào lòng các em, đó là dưỡng chất nuôi dưỡng tâm hồn của đứa trẻ, từ đó tô thắm thêm tình yêu đất nước", ông Huỳnh Thanh Phú nói thêm.

Về định hướng lâu dài, hiệu trưởng nhà trường cho biết, dự kiến trong tháng 11 tới, trường sẽ phối hợp thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử. Bên cạnh các học sinh nòng cốt, câu lạc bộ sẽ mở rộng sự tham gia của học sinh các lớp khác và phụ huynh có nguyện vọng tìm hiểu, góp phần gìn giữ và lan tỏa loại hình nghệ thuật truyền thống này. 

Các em học sinh lớp 10 thể hiện thể điệu Lý Cái Mơn 
Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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