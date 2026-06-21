Khi mọi điểm trông giữ xe phải "lên số"

Nhiều đơn vị tại Hà Nội đã triển khai từ hơn một năm nay và bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, quá trình chuyển đổi cũng đặt ra không ít thách thức về hạ tầng công nghệ, thói quen sử dụng của người dân và khả năng kết nối giữa các hệ thống thanh toán.

Trông giữ xe không tiền mặt: Từ tiện ích người dùng đến công cụ minh bạch hóa quản lý

Tại một điểm trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội, chỉ với vài thao tác trên điện thoại hoặc thông qua tài khoản giao thông, việc thanh toán phí gửi xe được thực hiện trong vài giây. Không còn cảnh nhân viên ghi vé thủ công, thu tiền mặt rồi trả lại tiền thừa như trước đây.

Điểm trông giữ xe của công ty Ngọc Quang trên phố Hào Nam đã chuyển sang hình thức thu phí không dùng tiền mặt

Là người thường xuyên sử dụng ô tô cá nhân, chị Lê Thị Thu đánh giá cao những tiện ích mà hình thức thanh toán mới mang lại: "Mô hình này tôi thấy rất tốt, thuận tiện và thanh toán nhanh gọn. Trước đây tôi dùng Epass nhưng tôi vừa chuyển sang VETC vì có nhiều địa điểm mình có thể tích hợp được, đi mọi nơi đều được và rất tiện ích".

Cùng chung quan điểm, anh Nguyễn Quốc Tuấn, một tài xế thường xuyên di chuyển trong nội đô Hà Nội cho rằng lợi ích lớn nhất của hình thức này là tính minh bạch: “Tôi cho rằng thu phí không dùng tiền mặt rất thuận tiện vì làm minh bạch đối với nhân viên trông giữ sẽ không thể khuất tất và tôi ủng hộ việc đấy. Trước đây nhiều lái xe cho rằng thu phí qua VETC rất nhiêu khê nhưng sau một thời gian tôi cho rằng việc đó là hoàn toàn phù hợp”.

Không chỉ thuận tiện cho người dân, việc số hóa hoạt động trông giữ xe còn giúp cơ quan quản lý kiểm soát tốt hơn doanh thu, hạn chế tình trạng thu sai giá hoặc thất thoát nguồn thu.

Là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện thu phí không dùng tiền mặt tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội hiện đã vận hành mô hình này hơn một năm qua.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Giám đốc Công ty cho biết, thực tế vận hành cho thấy mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý và kiểm soát nguồn thu: “Khi khách hàng vào đỗ xe, sẽ căn cứ vào thời gian và khu vực đỗ xe sẽ auto trừ tự động trên tài khoản của khách hàng. Ngay bản thân cơ quan quản lý cũng như các đơn vị trông giữ xe rất thuận tiện trong việc hạch toán nguồn thu về đơn vị, đảm bảo chống thất thu ra bên ngoài. Việc này cũng đòi hỏi các đơn vị công nghệ phải có giải pháp nâng cấp để đáp ứng yêu cầu của thành phố”.

Theo các tài xế, việc áp dụng thu phí không dùng tiền mặt sẽ giúp minh bạch và chống thất thoát ngân sách của nhà nước

Theo ông Vinh, bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình vận hành vẫn phát sinh một số trường hợp tài khoản giao thông không đủ số dư hoặc việc liên kết thanh toán chưa hoàn tất khiến giao dịch tự động không thực hiện được. Tuy nhiên, các đơn vị đã xây dựng phương án xử lý để không làm gián đoạn việc gửi xe của người dân.

“Có thể một số trường hợp tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản giao thông chưa kịp thời bổ sung tiền, thì có thể dẫn đến tình trạng không trừ tự động được. Lúc đó nhân viên điểm trông giữ xe sẽ hỗ trợ khách hàng bằng cách thu hộ và kê khai, nộp về tài khoản công ty. Sau đó công ty sẽ nộp qua tài khoản ngân hàng, thì điều đó vẫn đảm bảo kiểm soát nguồn tiền và truy thu về công ty”, ông Vinh cho biết thêm.

VETC và ePass đã liên thông tài khoản để tạo thuận lợi cho người dân khi gửi xe

Sẵn sàng ‘giờ G’: Bãi đỗ xe Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số

Trong khi đó, về phía đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, ông Lê Quang Hiếu, Giám đốc Kinh doanh Eparking VETC cho biết, sau hai năm triển khai tại Hà Nội, đến nay VETC đã phối hợp với các đơn vị trông giữ xe triển khai khoảng 300 điểm thu phí không dùng tiền mặt.

Theo ông Hiếu, mọi công tác chuẩn bị cho thời điểm ngày 1/7 cơ bản đã hoàn tất. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn cần tiếp tục khắc phục như chất lượng đường truyền internet tại các điểm đỗ hoặc tình trạng tài khoản giao thông của khách hàng không đủ số dư. Đối với các trường hợp này, nhân viên tại điểm đỗ sẽ phối hợp hướng dẫn người dân bổ sung tài khoản để hoàn tất giao dịch.

Hiện VETC đã phối hợp triển khai khooảng 300 điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội

Đánh giá về lợi ích tổng thể của mô hình, ông Lê Quang Hiếu cho rằng: “Khi chúng ta ứng dụng đồng thời các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt sẽ có ưu điểm là toàn bộ thu phí đã được khai báo theo đúng quy địnhvề mức trông giữ phương tiện, hạn chế được thu sai, thu quá giá, tất cả giao dịch đấy đều được xuất hoá đơn và kết nối trực tiếp đến các cơ quan thuế, tránh việc thất thoát. VETC và ePass đã thống nhất liên thông 2 tài khoản để phục vụ người dân tốt nhất. Tức là 1 xe dán thẻ ePass thì hoàn thoàn có thể thanh toán tự động qua điểm đỗ xe của VETC và ngược lại”.

Chỉ còn 10 ngày nữa, quy định bắt buộc áp dụng công nghệ quản lý và thu phí điện tử tại các bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội sẽ chính thức có hiệu lực. Đây là khoảng thời gian không còn nhiều để các đơn vị vận hành hoàn tất hạ tầng kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình quản lý và sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi đồng bộ. Với người dân, việc làm quen với các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng sẽ trở thành yêu cầu tất yếu trong bối cảnh đô thị ngày càng hiện đại. Những khó khăn trong giai đoạn đầu là điều khó tránh khỏi, nhưng đây được xem là bước đi cần thiết để minh bạch hóa hoạt động trông giữ xe, nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng nền tảng cho giao thông thông minh.