Khó khăn trong công tác quản lý bar, pub ở nơi công cộng

Điện Biên siết chặt quản lý tại các cơ sở kinh doanh karaoke, bar

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên hiện có khoảng 60 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar đang hoạt động, trong đó có 7 cơ sở do Công an tỉnh quản lý, 22 cơ sở do Công an huyện quản lý, còn lại là các cơ sở do UBND cấp xã quản lý.