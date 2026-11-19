Khoa Quản trị Kinh doanh nhìn lại dấu ấn năm 2026, định hướng đổi mới đào tạo

Sáng 18/11, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Điện lực tổ chức chương trình tọa đàm “Tri ân – Kết nối – Kiến tạo tương lai”, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Điện lực (1966–2026) và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

PGS.TS. Nguyễn Lê Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực.

Chương trình là dịp tri ân các thế hệ giảng viên, tăng cường kết nối cựu người học, doanh nghiệp, đồng thời trao đổi những định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Tham dự chương trình, về phía Trường Đại học Điện lực có PGS.TS. Nguyễn Lê Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm.

PGS.TS. Lê Anh Tuấn – Trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Điện lực.

Về phía Khoa Quản trị Kinh doanh có PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Trưởng khoa; TS. Nguyễn Ngọc Thía, Phó Trưởng khoa; cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu người học và đông đảo sinh viên đang học tập tại Khoa.

Chương trình còn có sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức đối tác như Công ty Cổ phần MISA, Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế SORA Interbiz, Công ty Truyền thông Mainn Media, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), Công ty TNHH TUKI UNI, Công ty TNHH 1C Việt Nam, Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng (EDINS).

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo Khoa đã chia sẻ về chặng đường xây dựng, phát triển, những kết quả đạt được cũng như định hướng đổi mới trong thời gian tới. Đây cũng là dịp nhìn lại những dấu ấn nổi bật của Khoa Quản trị Kinh doanh trong năm 2026 trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối doanh nghiệp.

Ra mắt Ban Điều hành mạng lưới cựu người học Khoa Quản trị Kinh doanh.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động ra mắt Ban Điều hành mạng lưới cựu người học Khoa Quản trị Kinh doanh.

Ra mắt Ban Điều hành mạng lưới cựu người học Khoa Quản trị Kinh doanh

Việc hình thành mạng lưới nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ người học, tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác giữa cựu người học với Khoa và Nhà trường.

Thông qua mạng lưới, Khoa Quản trị Kinh doanh kỳ vọng phát huy nguồn lực, kinh nghiệm thực tiễn và sự đồng hành của các thế hệ cựu người học, góp phần hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, thực tập và định hướng nghề nghiệp.

Nhân dịp này, Khoa tổ chức tri ân các thế hệ cán bộ, giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị; đồng thời gửi lời cảm ơn tới các doanh nghiệp, đối tác và cựu người học đã quan tâm, đồng hành trong hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Kết nối doanh nghiệp, đổi mới đào tạo gắn với thực tiễn

Nội dung trọng tâm của chương trình là phần tọa đàm, trao đổi giữa các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, cựu người học và giảng viên về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Các đại biểu chia sẻ tại tọa đàm.

Các nội dung thảo luận tập trung vào khả năng đáp ứng công việc của sinh viên sau tốt nghiệp; những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất mà doanh nghiệp mong đợi ở nguồn nhân lực trẻ; cũng như mức độ phù hợp của chương trình đào tạo với yêu cầu thực tiễn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc trang bị kiến thức chuyên môn cho sinh viên cần gắn liền với phát triển kỹ năng thực hành, tư duy giải quyết vấn đề, khả năng thích ứng và thái độ nghề nghiệp.

Bên cạnh góc nhìn từ doanh nghiệp, những chia sẻ của các thế hệ cựu người học mang đến kinh nghiệm thực tế, góp phần giúp Khoa đánh giá hiệu quả đào tạo và xác định những nội dung cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung.

Chương trình cũng dành thời gian trao đổi về những hình thức hợp tác thiết thực giữa Nhà trường và doanh nghiệp như tham gia góp ý chương trình đào tạo, tổ chức chuyên đề chuyên môn, hướng dẫn dự án thực tế, tiếp nhận sinh viên thực tập và phối hợp đánh giá năng lực người học.

Những nội dung trao đổi tại tọa đàm là cơ sở để Khoa Quản trị Kinh doanh tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hoạt động giảng dạy, tăng cường kết nối thực tiễn và mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

Lan tỏa niềm tự hào EPU qua hoạt động sáng tạo của sinh viên

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức trao giải cuộc thi thiết kế poster thủ công với chủ đề “Dấu ấn 60 năm EPU”.

Lễ trao giải cuộc thi thiết kế poster thủ công với chủ đề “Dấu ấn 60 năm EPU”.

Cuộc thi tạo sân chơi sáng tạo để sinh viên thể hiện tình yêu, niềm tự hào đối với Trường Đại học Điện lực thông qua những tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn riêng, tái hiện hành trình 60 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường.

Bên cạnh đó, những hình ảnh, thông điệp và lời tri ân của sinh viên gửi tới các thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 góp phần tạo nên không khí ấm áp cho chương trình.

Tọa đàm “Tri ân – Kết nối – Kiến tạo tương lai” không chỉ là dịp gặp gỡ, tri ân các thế hệ giảng viên và cựu người học mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Khoa Quản trị Kinh doanh với các cơ sở đào tạo, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua chương trình, Khoa Quản trị Kinh doanh tiếp tục khẳng định định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy truyền thống đoàn kết và tăng cường gắn kết giữa Nhà trường – Doanh nghiệp – Cựu người học – Sinh viên, cùng hướng tới những giá trị phát triển bền vững trong chặng đường tiếp theo.