Khoảng 2 tháng nữa sẽ thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người

Từ tháng 5/2020, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế tại thành phố Nha Trang phối hợp với các đối tác của Mỹ để nghiên cứu chế tạo vaccine ngừa Covid-19, kết quả ban đầu rất khả quan. Mục tiêu đặt ra là sản xuất vaccine Covid-19 với số lượng lớn, giá thành hợp lý, có thể sử dụng được nhà máy sản xuất vaccine cúm đại dịch hiện có ở tỉnh Khánh Hòa.

Đến nay, IVAC đã sản xuất thành công nhiều loại vaccine.

Quá trình nghiên cứu sản xuất vaccine Covid-19 đã được rút ngắn các thủ tục về hành chính nhưng quy trình nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, đánh giá chất lượng đều đảm bảo đúng quy định và đảm bảo vaccine an toàn. Vaccine Covid-19 của IVAC đang được đánh giá khả thi, hứa hẹn có giá thành hợp lý.



Tiến sỹ Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện IVAC cho biết, việc sản xuất vaccine ngừa Covid-19 đang phát triển trên công nghệ nuôi cấy trên trứng gà an toàn. Đây là công nghệ mà IVAC đã sản xuất thành công nhiều loại vaccine về các chủng cúm do Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ.

Đến nay, Viện đã sản xuất thử thành công trên dây chuyền hiện có, kết quả ban đầu cho thấy, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu. Ngày 20/7 vừa qua, Viện đã gửi mẫu sang Mỹ đánh giá độc tính trên động vật thí nghiệm. Trên cơ sở đó sẽ thẩm định và tối ưu hóa quá trình sản xuất. Nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, khoảng 2 tháng nữa sẽ thử nghiệm trên người, sau đó, sản xuất lô thử nghiệm lâm sàng vào cuối năm 2020.



“Đầu tháng 8 này, họ sẽ thử trên động vật. Có nhiều bước nhưng đương nhiên mình không đợi hết bước này mới làm bước sau nhưng mình sẽ có những sự chuẩn bị nối tiếp. Mình có nhà máy do Tổ chức y tế thế giới hỗ trợ. 3 yếu tố quan trọng: Chủng thì đã có, thứ 2 là có công nghệ phù hợp, mình thử đã phù hợp, hiện mình đang đánh giá bước tiếp theo; thứ 3 phát triển được quy mô, khoảng 6 triệu liều/năm”- TS Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang cho biết./.