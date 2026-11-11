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Khoảnh khắc chiến sĩ cảnh sát Hà Nội lao xuống dòng nước xiết cứu cô gái trẻ

Thứ Tư, 15:08, 11/11/2026
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VOV.VN - Giữa gió lớn, dòng nước chảy xiết dưới chân cầu Long Biên, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội kịp thời tìm thấy, đưa người gặp nạn lên bờ cấp cứu.

 

Khoảng 14h07 ngày 10/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về một người bị đuối nước tại khu vực chân cầu Long Biên, phường Hồng Hà.

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm lập tức điều động 2 ca nô, 1 xe cứu thương cùng 12 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

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Hình ảnh cảnh sát cứu cô gái (Ảnh: chụp màn hình)

Thời điểm này, gió lớn, dòng nước chảy xiết khiến việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng ca nô rà soát khu vực, khẩn trương xác định vị trí người gặp nạn. Từng phút trôi qua đều trở nên cấp bách khi nạn nhân đang đối mặt với nguy hiểm giữa dòng nước.

Đến 14h18, chỉ sau 11 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cứu hộ phát hiện nạn nhân. Các chiến sĩ lập tức tiếp cận, đưa người gặp nạn lên ca nô và sơ cứu ban đầu.

Sau đó, nạn nhân được đưa vào bờ, chuyển lên xe cứu thương đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe nạn nhân đang dần ổn định. Toàn bộ vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an phường Hồng Hà tiếp tục xử lý theo quy định.

Cuộc cứu nạn diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đòi hỏi sự khẩn trương, phối hợp và quyết đoán của lực lượng chức năng. Giữa dòng nước nguy hiểm, các cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, kịp thời tiếp cận và giành lại cơ hội sống cho người gặp nạn.

Công Minh/VTC News
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