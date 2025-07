Khống chế đám cháy nhà xưởng ở Đà Nẵng

Lúc 19h49 tối 5/7, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng nhận tin có cháy tại Nhà xưởng ở Khu công nghiệp Hoà Nhơn, xã Bà Nà (xã Hòa Ninh và Hòa Hơn, huyện Hòa Vang cũ). Trung tâm thông tin chỉ huy điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe robot chữa cháy và xe hút khói của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố và điều động Công an xã Bà Nà đến hiện trường đảm bảo An ninh trật tự.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng chữa cháy trong nhà xưởng

Sau khi tiếp cận hiện trường, đội chữa cháy chia 2 mũi, 1 mũi dập lửa tại khu vực xuất phát cháy để khống chế đám cháy, 01 mũi tập trung vào khu vực bên hông nhà xưởng để ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Công an thành phố huy động Tổ chữa cháy đặc biệt trên cạn sử dụng các trang thiết bị hiện đại đến đám cháy để xử lý như triển khai robot chữa cháy, sử dụng cánh quạt công suất lớn để thổi khói và lăng phun công suất lớn vào đám cháy.

Sau 30 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế và không còn nguy cơ khả năng cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến 21 giờ 15 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được điều tra làm rõ.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dùng mặt nạ, phun bọt để dập lửa

Đám cháy trong xưởng tạo nhiều khói gây khó khăn cho lực lượng tiếp cận

Đây là xưởng sản xuất nằm trong Khu công nghiệp Hòa Nhơn, TP Đà Nẵng