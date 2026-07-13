Không chỉ Hồ Gươm, sắp tới Hà Nội sẽ xây hàng loạt quảng trường quy mô "khủng"

Ba nhóm quảng trường tạo trục phát triển mới

Tại khu trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ở Bảo tàng Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã giới thiệu mô hình tổ chức không gian đô thị mới với mạng lưới 17 quảng trường trọng điểm. Theo định hướng quy hoạch, các quảng trường không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn trở thành hạt nhân phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế đô thị, góp phần xây dựng Hà Nội theo mô hình thành phố sáng tạo.

Các vị trí quy hoạch xây dựng quảng trường theo quy hoạch 100 năm của thủ đô Hà Nội

Trong quy hoạch, nhóm quảng trường trung tâm và lõi di sản lịch sử tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Quảng trường Ba Đình được xác định là trung tâm chính trị - lịch sử quốc gia, nơi diễn ra các sự kiện trọng đại. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tiếp tục là hạt nhân của không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố. Bên cạnh đó là các quảng trường Đài Độc lập, Cách mạng Tháng Tám, tượng đài Lý Thái Tổ và Quảng trường 1/5, góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, đồng thời nâng cao chất lượng không gian công cộng khu vực nội đô.

Nhóm quảng trường gắn với các đầu mối giao thông theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) được quy hoạch tại ga Hà Nội, ga Gia Lâm, ga Hà Đông và ga Phú Xuyên. Các không gian này sẽ kết hợp quảng trường với trung tâm thương mại, dịch vụ và hệ thống giao thông công cộng, tạo động lực phát triển các khu đô thị mới.

Trong khi đó, các quảng trường tại Mỹ Đình, Tây Hồ Tây, Gia Lâm, Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Công nghệ - Hòa Lạc được kỳ vọng trở thành trung tâm tổ chức sự kiện, đổi mới sáng tạo, giáo dục và giao lưu quốc tế.

Ngoài ra, Hà Nội cũng quy hoạch các quảng trường văn hóa tại Cổ Loa và Sóc Sơn nhằm kết nối không gian di sản với các đô thị vệ tinh, tạo thêm những điểm đến văn hóa mới cho người dân và du khách.

Theo quy hoạch, hiện Hà Nội đã có 6 quảng trường hình thành gồm Ba Đình, Đông Kinh Nghĩa Thục, Cách mạng Tháng Tám, Lý Thái Tổ, 1/5 và Khu thể thao Mỹ Đình. Các quảng trường còn lại đã được xác định vị trí hoặc đang được định hướng phát triển trong đồ án quy hoạch.

Mở rộng không gian văn hóa, hướng tới "Thành phố sáng tạo"

Không chỉ phát triển hệ thống quảng trường, quy hoạch Thủ đô còn đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới không gian văn hóa, giải trí quy mô lớn.

Theo đó, trục cảnh quan sông Hồng sẽ hình thành các không gian triển lãm nghệ thuật, công trình mỹ thuật công cộng và các tuyến cảnh quan đặc sắc. Ven sông Đuống sẽ phát triển tổ hợp du lịch sinh thái kết hợp thể thao cộng đồng cùng các công viên chuyên đề.

Khu vực phía Bắc sông Hồng và núi Sóc được định hướng xây dựng trung tâm thương mại, văn hóa, trường quay và khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế, tạo cực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng dự kiến chuyển đổi trụ sở một số bộ, ngành và các cơ sở sản xuất cũ sau khi di dời để phát triển công viên, quảng trường và không gian sáng tạo, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt không gian công cộng tại khu vực nội đô.

Trong định hướng dài hạn, các không gian di sản như phố cổ, cầu Long Biên, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cổ Loa, Hương Sơn, Bát Tràng... sẽ được kết nối bằng hệ thống văn hóa số, phục dựng bằng công nghệ hiện đại, đồng thời hướng tới mục tiêu đưa thêm nhiều di sản của Hà Nội được UNESCO công nhận.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng đến trở thành "Thành phố sáng tạo" của châu Á, trung tâm kết nối toàn cầu về văn hóa với hệ thống quảng trường, công viên và thiết chế văn hóa hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như thu hút du khách quốc tế.