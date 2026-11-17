Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 18/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, rồi xuống Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất tại trung du và vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ rét, vùng núi có nơi dưới 10 độ C (Ảnh minh họa)

Tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ trưa và chiều 18/11. Thành phố có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ tối trời chuyển rét.

Từ trưa và chiều 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m.

Cảnh báo mưa lớn, lốc sét và sạt lở đất

Từ ngày 18-19/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều và đêm 19 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông và cơ sở hạ tầng. Gió mạnh, sóng lớn trên biển cũng gây nguy hiểm cho hoạt động tàu thuyền.