Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay nước ta đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên, trong hai ngày cuối tuần, khối không khí lạnh này sẽ suy yếu dần và lệch về phía Đông.

Do đó, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị chỉ còn mưa vài nơi. Trời tiếp tục rét trong đêm nay và ngày mai (21/11). Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi từ 11-13 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị từ 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến từ 19-22 độ.

Từ ngày 22/11, nhiệt độ các khu vực này có xu hướng tăng dần. Ban ngày trời lạnh, rét chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong khi đó, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết ít thay đổi. Ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo về tình hình mưa tại khu vực bắc Trung bộ, dự báo viên Phương Chi, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh không chỉ gây giảm nhiệt còn có khả năng gây mưa lớn. Vùng mưa đáng lưu ý trong đêm nay (20/11) và ngày mai (21/11) chính là khu vực từ thành phố Huế cho đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, với lượng mưa có thể dao động trong khoảng từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

“Từ đêm 21/11, mưa có xu hướng giảm dần. Ngoài ra với khu vực Nam Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai cho đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong hai ngày nghỉ cuối tuần”, dự báo viên Phương Chi thông tin.