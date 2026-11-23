Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (23/11), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Sáng cùng ngày, Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 17-20 độ C.

Dự báo khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, đêm 23/11 và ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 24/11, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Tại Hà Nội, đêm 23/11 và ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác.

Biển động mạnh, nhiều khu vực có gió giật

Trên biển, từ sáng sớm 24/11, vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều 24/11, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-3m, biển động.

Dự báo trong đêm 23/11 và ngày 24/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 18-20 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ trung bình 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ trung bình 18-20 độ C.

Trong đêm 24/11 và ngày 25/11, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ trung bình 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, nhiệt độ trung bình 18-20 độ C.

Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Cùng với không khí lạnh, từ đêm 23-24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Ngày và đêm 24/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ tối 24/11 đến đêm 25/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.