Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét, Trung Bộ mưa lớn kéo dài

Nhiệt độ lúc 13h ngày 9/11 tại Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi từ 15-18 độ C. Trên biển, đặc khu Bạch Long Vĩ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10; đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Dự báo chiều tối và đêm 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét. Từ đêm 9/11, TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ C; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi xuống dưới 12 độ C. Tại Hà Nội, thời tiết có mưa vài nơi, trời rét.

Dự báo trong đêm 9 và ngày 10/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 18-20 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Tại TP Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, nhiệt độ trung bình từ 21-23 độ C.

Đến đêm 10 và ngày 11/11, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục duy trì mức nhiệt thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 19-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ. TP Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, nhiệt độ trung bình từ 20-22 độ C.

Trung Bộ và Nam Trung Bộ có nguy cơ mưa lớn, biển động mạnh

Cùng với không khí lạnh, các khu vực Trung Bộ được cảnh báo có mưa lớn diện rộng. Cụ thể, từ chiều tối 9/11 đến sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, kèm dông.

Từ chiều tối 9/11 đến đêm 11/11, một đợt mưa lớn diện rộng có khả năng xảy ra tại khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong dông cũng có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trên biển, đêm 9/11 và ngày 10/11, gió Đông Bắc tiếp tục hoạt động mạnh trên nhiều khu vực. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, đêm có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trong khi đó, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội trên biển. Người dân, đặc biệt là ngư dân và các đơn vị hoạt động hàng hải, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phương án phòng tránh, bảo đảm an toàn.