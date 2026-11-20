Sáng sớm 20/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ lúc 1h phổ biến 16-19°C. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ

Trong ngày và đêm 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi dưới 9°C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17°C; vùng núi Bắc Bộ 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C. Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18°C.

Dự báo trong ngày và đêm 20/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 14-17°C, vùng núi 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C; nhiệt độ trung bình 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 14°C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 16-18°C, nhiệt độ trung bình 18-20°C.

Sang ngày và đêm 21/11, Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 11°C; nhiệt độ trung bình 18-20°C, vùng núi cao có nơi dưới 15°C. Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, nhiệt độ trung bình 19-21°C.

Tại Hà Nội, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Trời rét.

Cảnh báo mưa lớn từ Quảng Trị đến Gia Lai

Từ sáng sớm 20/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cao 3-5m. Biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển cũng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.