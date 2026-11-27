Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/11, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trong 24 giờ qua, Bắc Bộ xuất hiện mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 1h phổ biến từ 17-20 độ C.

Dự báo, từ khoảng chiều 27/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh lên cấp 2-3, riêng vùng ven biển đạt cấp 3-4.

Không khí lạnh tăng cường từ chiều 27/11, miền Bắc có nơi rét dưới 10 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có rét về đêm và sáng. Đáng chú ý, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ dao động 12-15 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C.

Hà Nội không mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C

Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo trời không mưa, rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 15-17 độ C.

Trong đêm 27/11 và ngày 28/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ C; riêng vùng núi từ 14-16 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 12 độ C. Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ phổ biến 21-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Đối với Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, nhiệt độ trung bình từ 22-24 độ C.

Gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển

Không khí lạnh tăng cường cũng khiến gió Đông Bắc trên biển mạnh lên. Từ chiều tối 27/11, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 1-2,5m, biển động.

Từ đêm 27/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Cảnh báo mưa lớn từ TP. Huế đến Khánh Hòa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ ngày 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc. Tại các đô thị và khu công nghiệp, mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng.

Ngoài ra, gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải khác.