Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ lúc 7h phổ biến 16-19 độ C. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo trong ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ. Đến đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Đến đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C; vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C. Tại Hà Nội, trời có lúc có mưa, thời tiết rét.

Đáng chú ý, từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.