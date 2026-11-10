Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 10/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ tại Bắc Bộ lúc 1h sáng phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Dự báo trong sáng 10/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ C.

Không khí lạnh tràn sâu xuống miền Trung, nhiều nơi mưa trên 600mm

Nhiều nơi mưa trên 400mm, Huế ghi nhận hơn 600mm

Theo bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất phát lúc 6h30 ngày 10/11, trong 24 giờ qua (từ 6h ngày 9/11 đến 6h ngày 10/11), khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 523mm, Hướng Sơn (Quảng Trị) 412mm, Hồng Trung (TP. Huế) 611,4mm và Bà Nà 1 (TP. Đà Nẵng) 449,2mm.

Trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 9/11 đến 6h ngày 10/11), khu vực Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tại Sơn Tây (Quảng Ngãi) đạt 102,4mm, Canh Liên (Gia Lai) 145,8mm, Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 309,1mm và Khánh Trung (Khánh Hòa) 145,3mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo tính từ thời điểm phát bản tin 6h30, Hà Tĩnh và Quảng Trị có lượng mưa tích lũy phổ biến 30-60mm, có nơi trên 90mm; TP. Huế từ 50-90mm, có nơi trên 150mm.

Tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Theo dự báo về gió mùa Đông Bắc, sáng 10/11, Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Từ sáng sớm 10/11 đến đêm 11/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và dông. Phía Nam Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to và dông.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tiếp theo tính từ 6h30 ngày 10/11, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1; riêng Quảng Trị và TP. Huế ở cấp 2.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, lũ quét, sạt lở đất có thể uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Các cơ quan chức năng tại địa phương được kiến nghị rà soát những điểm nghẽn dòng chảy, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Ngoài ra, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, ngày và đêm 10/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, từ đêm gió giảm dần; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và từ Gia Lai đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m, biển động.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.