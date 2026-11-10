Không khí lạnh tràn sâu xuống Nam Trung Bộ, miền Bắc rét 14-17 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 10/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Bắc Bộ có mưa vài nơi; khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lúc 7h sáng cùng ngày, nhiệt độ tại Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Tại Bạch Long Vỹ ghi nhận gió cấp 7-8, giật cấp 9-10; Cô Tô cấp 6, giật cấp 8-9; Cồn Cỏ cấp 8, giật cấp 9; Lý Sơn cấp 6-7, giật cấp 8; Phú Quý có gió giật cấp 7 và Huyền Trân có gió cấp 6.

Miền Bắc tiếp tục rét, miền Trung mưa lớn

Dự báo trong ngày 10/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ trong ngày 10/11, khiến Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, TP. Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội không mưa, trời rét. Đáng chú ý, từ sáng 10/11 đến đêm 11/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông. Tại Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Gió Đông Bắc giật cấp 10, biển động mạnh

Theo dự báo, trong ngày và đêm 10/11, nhiều vùng biển tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh, sóng lớn.

Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, từ đêm gió giảm dần. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 3-5m, biển động.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.