Theo Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng sáng nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; từ trưa và chiều mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Từ chiều tối và đêm 18/11 một đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ lại giảm tại miền Bắc.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ chuyển rét từ tối 18/11

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18°C.

Riêng tại Hà Nội, khoảng trưa và chiều 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng. Trong ngày và đêm nay, khu vực có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm, trời chuyển rét.

Theo dự báo, trong đêm 18/11 và ngày 19/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19°C; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 18-20°C, vùng núi cao có nơi dưới 15°C.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Cảnh báo mưa lớn, dông lốc và gió mạnh trên biển

Từ ngày 18-19/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, gió ở vịnh Bắc Bộ chuyển hướng Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.