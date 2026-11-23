Theo dự báo, hiện nay (23/11), bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23/11 và sáng 24/11, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ chịu tác động trước, sau đó mở rộng ra các khu vực khác thuộc Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C; vùng núi từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, đêm 23 và ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 24/11, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Trên biển, từ sáng 24/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m.

Miền Bắc chuyển rét từ ngày 24/11.

Mưa lớn cục bộ, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Cùng với không khí lạnh, thời tiết nhiều khu vực có mưa và dông. Từ đêm 23 đến ngày 24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào, một số nơi có dông; riêng khu vực vùng núi và trung du có thể xuất hiện mưa to cục bộ.

Trong ngày và đêm 24/11, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, từ đêm 24 đến ngày 26/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải. Người dân, đặc biệt tại khu vực miền núi và ven biển, cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phương án phòng tránh và bảo đảm an toàn.