Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng sáng 18/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, từ trưa và chiều mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ.

Đêm 19 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ ngày 18-19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Ảnh minh họa

Tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ trưa và chiều 18/11. Khu vực có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm trời chuyển rét.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m. Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Đáng chú ý, từ đêm 19-21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại vùng trũng thấp. Gió mạnh và sóng lớn trên biển cũng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Người dân cần chủ động theo dõi thời tiết và các cảnh báo thiên tai để phòng tránh.