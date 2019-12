Không phải có máy bay là có thể bay thẳng đến Mỹ

Tại phiên thảo luận "Cơ hội để các hãng hàng không Việt Nam bay thẳng đến Mỹ" trong khuôn khổ Toạ đàm "Hàng không Việt Nam: Cơ hội và thách thức", Cục trưởng Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) Đinh Việt Thắng khẳng định các hãng hành không muốn mở đường bay thẳng đến Mỹ ít nhất cần 18 tháng chuẩn bị chứ không phải có máy bay, được cấp phép là có thể bay thẳng đến Mỹ.

Siêu tàu bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines hiện tại có thể bay đến Mỹ với một điểm dừng kỹ thuật.

Bay thẳng đến Mỹ: Cạnh tranh khốc liệt, điều kiện khắc nghiệt



Đề cập đến một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là bay thẳng đến Mỹ, Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt Thắng cho hay, Mỹ là thị trường hàng không lớn nhất thế giới. Bản thân Mỹ cũng là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới, do đó chúng ta muốn phát triển, đương nhiên phải kết nối với thị trường Mỹ.

Theo ông Thắng, Chính phủ rất quan tâm vấn đề mở đường bay đến Mỹ. Việt Nam đã đàm phán ký kết hiệp định hàng không với Mỹ từ năm 2003. Theo hiệp định, Mỹ và Việt Nam có quyền mở đường bay đến Mỹ và từ Mỹ đến Việt Nam với tần suất 7 chuyến/tuần.

Vấn đề thứ hai, theo ông Thắng là năng lực quản lý hàng không. Cụ thể, muốn bay đến Mỹ, các quốc gia đều phải được Cục Hàng không liên bang Mỹ đánh giá. Sau một thời gian rất dài, hơn chục năm, chúng ta đã cố gắng hoàn thiện toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, nhân lực, công cụ quản lý để năm ngoái, được Mỹ công nhận là đạt tiêu chuẩn CAT 1 (năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1) - điều kiện tiên quyết để bay đến Mỹ.

Ngày 15/2/2019, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam chính thức trao chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT 1) cho Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng “mở ra” lộ trình bay thẳng tới Mỹ.



Vấn đề thứ ba là an ninh hàng không. Cụ thể, theo ông Thắng, các hãng hàng không muốn bay đến Mỹ phải được cơ quan quản lý an ninh hàng không Mỹ (TSA) phê chuẩn. Tương tự, các sân bay xuất phát từ Việt Nam đến Mỹ cũng vậy. Hiện hàng năm, cơ quan quản lý an ninh hàng không Mỹ thường cử các đoàn chuyên gia sang đánh giá. Thực tế, dù chúng ta chưa có đường bay thẳng đến Mỹ, nhưng đã có đường bay nối đến Mỹ.

Vấn đề nữa rất quan trọng theo ông Đinh Việt Thắng là năng lực khai thác của hãng hàng không, mà trước hết là phải có máy bay để đăng ký bay đường dài và bay qua đại dương đến Mỹ.

“Theo đánh giá của chúng tôi, nếu bay thẳng từ Việt Nam đến Mỹ phải đạt tiêu chuẩn bay 2 động cơ vượt đại dương, tối thiểu ETOPS 180 phút. ETOPS là điều luật của ICAO cho phép máy bay thương mại 2 động cơ được bay kéo dài thêm một khoảng thời gian bay nữa trong trường hợp một động cơ bị hỏng, khoảng thời gian này không cần phải đủ để bay qua biển hay xuyên đại dương mà là thời gian bay với một động cơ giữa các sân bay trung chuyển”, ông Thắng nói.

Theo người đứng đầu Cục Hàng không, hiện tại, trong 5 hãng hàng không, mới có Vietnam Airlines đạt tiêu chuẩn này. Những hãng khác muốn được phê chuẩn ETOPS 180 phút thì điều kiện đầu tiên phải tích luỹ kinh nghiệm, nhanh nhất cũng mất 18 tháng kể từ khi khai thác loại máy bay đó.

Trong 5 hãng hàng không của Việt Nam, mới có Vietnam Airlines đạt tiêu chuẩn đủ điều kiện bay thẳng tới Mỹ.

Vấn đề khác là thị trường và hãng hàng không sẽ phải tự cân nhắc, đánh giá. Thực tế, thị trường hàng không Mỹ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Ngay ở Việt Nam cũng đang có rất nhiều đường bay nối chuyến tới Mỹ. Điều này có nghĩa là muốn bay tới Mỹ, phải cạnh tranh được với các hãng hàng không này. Cùng đó, theo ông Thắng, các hãng hàng không muốn bay đến Mỹ phải thực hiện một loạt thủ tục liên quan, phải có chương trình kế hoạch, lên chương trình hết sức khốc liệt.

Cuộc đua không đối thủ của Vietnam Airlines

Phía Vietnam Airlines, Tổng giám đốc Dương Trí Thành cho hay, việc bay thẳng đến Mỹ đã được nêu lên nhiều năm gần đây, đặc biệt từ khi FAA trao chứng chỉ giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT1) cho Cục Hàng không VN.

“Nhưng hỏi Vietnam Airlines bao giờ bay Mỹ cũng cần hỏi tại sao các hãng hàng không Mỹ bao giờ mới bay lại đến Việt Nam. Thực tế, sau khi Hiệp định hàng không giữa 2 nước được ký kết, United Airlines và American Airlines cũng đã mở đường bay thẳng đến Tân Sơn Nhất. United Airlines bay từ 2007 đến 2012 thì dừng. American bay 2009, sau 6 tháng dừng khai thác và chọn phương án hợp tác với Vietnam Airlines”, ông Thành thông tin.

Bamboo Airways đã ký thỏa thuận mua 30 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner với tham vọng mở đường bay tới châu Âu, châu Mỹ, kết nối các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Séc, Úc, Mỹ....

Ông Thành cho biết, trong khu vực Đông Nam Á, các nước như Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Indonesia đều đã bay thẳng tới Mỹ, nhưng hiện chỉ còn Singapore Airlines và Philippines duy trì được, các hãng còn lại đề đã dừng và chọn hướng bay nối chuyến qua các điểm trung chuyển. Dự kiến phải đến năm 2022, 2 loại máy bay giúp bay thẳng đến Mỹ hiệu quả là Boeing 777X và Airbus A350-1000 mới ra đời.

“Nhiều người cứ nói như kiểu bay thẳng đến Mỹ rất dễ, nhưng sự thật không hề đơn giản. Vietnam Airlines mở văn phòng ở San Francisco từ năm 2001. Đến năm 2010 chúng ta bắt đầu làm các thủ tục để được phê chuẩn CAT1 nhưng rồi đến năm 2019 mới xong. Như vậy, cũng không thể biết bao giờ TSA mới phê chuẩn cho Vietnam Airlines. Còn hàng loạt những vấn đề khác, vấn đề nào cũng rất phức tạp. Chỉ đơn cử Website của Vietnam Airlines muốn được bán vé bay đến Mỹ, phải đảm bảo người mù cũng phải đọc được. Nên đừng nói bay Mỹ là bay được ngay”, ông Thành cho hay.

Chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhấn mạnh chúng ta đủ điều kiện cần để bay Mỹ, TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, Nhà nước đã chuẩn bị các điều kiện cần, việc còn lại là của các hãng.

Chắc chắn một chuyến bay thẳng tới Mỹ là cần thiết. Vấn đề là thực hiện khi nào và bằng cách nào?

“Thị trường hàng không Mỹ đang cạnh tranh khốc liệt. Mình lại là người đi sau, phải khác biệt mới cạnh tranh được. Ngoài ra, phải tính toán kỹ khi nào, lúc nào mở đường bay thẳng tới Mỹ, sao cho tiện cho người tiêu dùng nhưng cũng phải lợi cho doanh nghiệp.

Còn GS Nawal Taneja, cố vấn cấp cao trường kinh doanh Fisher thuộc Đại học Ohio (Hoa Kỳ) mang tới một góc nhìn khác khi đặt câu hỏi: "Chắc chắn một chuyến bay thẳng tới Mỹ là cần thiết. Vấn đề là thực hiện khi nào và bằng cách nào?"

“Có thể bay thẳng tới Mỹ nếu có lợi nhuận. Tuy nhiên, cần nhìn lại việc 2 hãng hàng không Mỹ từng bay thẳng đến Việt Nam, vì sao họ lại dừng? Hơn ai hết, hãng hàng không cần tự đánh giá nguồn lực của mình. Nếu chỉ phục vụ khách thăm thân hay du lịch thì không hiệu quả. Đường bay Mỹ muốn hiệu quả phải hướng tới những người không muốn tốn thời gian quá cảnh, là những doanh nhân sẵn sàng chấp nhận trả giá cao, song đi kèm với đó là dịch vụ thuận tiện với tần suất ít nhất 3 chuyến/tuần. Đừng nghĩ tới chuyện bay 1 điểm dừng vì luôn có những cạnh tranh rất lớn”, GS Taneja khẳng định.

Với Vietnam Airlines, GS Taneja khuyến cáo hãng hàng không này chưa được biết đến nhiều ở Mỹ do đó phải xây dựng mạng lưới để kết nối với đối tác ở Mỹ. Vấn đề của Vietnam Airlines hiện nay là kết nối với ai, đối tác nào ở Mỹ, chặng nào nối Việt Nam - Mỹ. Bên cạnh đó, cần phát triển hình ảnh, marketing nhận diện thương hiệu cho hãng qua mạng xã hội./.