Không phát hiện bất thường trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Tĩnh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh có 18.594 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính thức, 2 điểm thi dự phòng với 795 phòng thi và 70 phòng chờ. Tổng số bài thi là 73.366.

Trụ sở làm việc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Sau khi kiểm tra, rà soát tất cả các khâu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết các khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi đều được thực hiện đúng quy chế, bảo đảm an toàn, bảo mật; kết quả thi phản ánh đúng năng lực học sinh và qua rà soát không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Qua phân tích phổ điểm các bài thi và điểm trung bình học bạ, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh kết quả các môn thi cơ bản được duy trì, ổn định so với năm 2025.

Trên cơ sở phân tích phổ điểm, Tổ rà soát đã lựa chọn các điểm thi, phòng thi và nhóm thí sinh có tỷ lệ điểm cao (từ 9 điểm trở lên hoặc có số lượng điểm 10 nhiều) hoặc có các phản ánh trên mạng xã hội để phân tích, đánh giá.

Đối với điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, kết quả rà soát cho thấy môn Toán có 79 bài thi đạt điểm 10, chủ yếu tập trung ở học sinh các lớp chuyên Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học và Sinh học. Riêng hai lớp chuyên Toán có 32 học sinh đạt điểm 10.

Đối với phòng thi 0268 có 22 thí sinh dự thi (2 em được miễn thi), trong đó có tới 15 em đạt điểm 10 môn Toán. Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, đây là phòng thi tập trung nhiều học sinh có thành tích học tập nổi bật; 13/15 em đạt điểm 10 từng đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia (11 em đạt giải cấp tỉnh, 2 em đạt giải cấp quốc gia). Các em đều có điểm đầu vào lớp 10 rất cao và duy trì thành tích học tập nổi bật trong suốt 3 năm THPT. Qua rà soát điểm đầu vào, kết quả học tập, thi thử và thành tích học sinh giỏi, ngành giáo dục khẳng định kết quả 15 điểm 10 môn Toán phản ánh đúng năng lực và quá trình học tập của các thí sinh.

Sở GD&ĐT tạo đánh giá điểm thi của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh phản ánh đúng năng lực, thiên hướng môn thi tự chọn của học sinh, không có dấu hiệu bất thường.

Với điểm thi Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, kết quả rà soát cho thấy, không có dấu hiệu bất thường; kết quả có sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng học sinh, các lớp, các phòng thi do năng lực học sinh phân hóa. Hai phòng thi có nhiều điểm cao môn Toán là phòng 0184 và 0185, trong đó phần lớn học sinh đạt điểm cao thuộc lớp 12A6 và một số học sinh lớp 12A7.

Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, các học sinh này có chất lượng đầu vào tốt, quá trình học tập đạt nhiều thành tích, nhiều em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn Toán, Vật lí, Hóa học và Tin học. Nhà trường đã đối chiếu điểm tuyển sinh lớp 10, điểm thi thử của Sở và của trường, kết quả học tập các năm học, cho thấy kết quả thi tương đương, không có dấu hiệu bất thường. Qua rà soát, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Trường THPT Nguyễn Đình Liễn không có dấu hiệu bất thường; sự khác biệt về điểm số giữa các lớp và các phòng thi phản ánh sự phân hóa năng lực học sinh.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt cao có nhiều nguyên nhân. Trong đó, Sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt những điểm mới của quy chế thi và phương thức xét tuyển đại học; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể và tăng cường kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi. Đồng thời, chú trọng tập huấn quy chế, nghiệp vụ cho cán bộ làm thi; chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ chức ôn tập theo từng nhóm đối tượng học sinh; tăng cường bồi dưỡng giáo viên, xây dựng ngân hàng câu hỏi, tài liệu ôn tập dùng chung, tổ chức dạy học và ôn tập trực tuyến cho gần 18.000 học sinh, học viên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức hai đợt thi thử và nhiều kỳ thi thử trực tuyến theo từng môn học để phân tích kết quả, điều chỉnh nội dung ôn tập, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng chuẩn bị cho kỳ thi chính thức.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc tăng cường xây dựng hệ thống ngân hàng, câu hỏi đề thi để cùng với việc 24 mã đề thi là hệ thống các câu hỏi, phương án trả lời ở các đề thi phải đa dạng, thay đổi và khác nhau nhưng vẫn đảm bảo mức độ tương đương.