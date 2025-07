Khu tái định cư chậm, nhiều hộ dân ở xã An Thanh Thuỷ (Đồng Tháp) không có nhà ở

Dự án xây khu tái định cư tại xã An Thạnh Thủy do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 04 tỉnh Đồng Tháp) làm chủ đầu tư, dự kiến khoảng 1 tháng nữa khu tái định cư tại xã An Thạnh Thủy mới hoàn thành.

Dự án này do công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Minh Thái trúng thầu, thi công trên diện tích khoảng 2,3 ha, gồm các hạng mục: hệ thống đường giao thông; hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc; hệ thống cấp, thoát nước; phòng cháy, chữa cháy và xử lý nước thải; công viên, cây xanh; san nền. Tổng giá trị xây dựng hơn 25,9 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng hơn 23,5 tỷ đồng.

Khu tái định cư tại xã An Thạnh Thủy đang thi công các hạng mục sau cùng

Khi xây dựng hoàn thành khu tái định cư, dự kiến sẽ phân lô, bố trí cho 50 hộ dân đủ điều kiện hỗ trợ tái định cư có nhu cầu nhận đất ở. Đây là các hộ thuộc diện giải tỏa trắng đã bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2). Trong nhiều năm qua, do chưa xây dựng khu tái định cư nên hàng chục hộ dân ở xã An Thạnh Thủy rất khó khăn về nơi ở, phải thuê nhà trọ hoặc sống nhờ vào nhà người dân. Để chia sẻ khó khăn này, chủ đầu tư dự án vừa chi hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho các hộ trên.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo chi hỗ trợ các hộ dân bị giải tỏa trắng tiền thuê nhà ở do chậm xây khu tái định cư

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xây dựng các khu tái định cư chậm là do trong quá trình triển khai dự án nâng cấp tuyến đường thủy này, giai đoạn đầu chủ đầu tư là Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) chậm xúc tiến xây các khu tái định cư theo quy định. Sau khi có đề xuất của UBND tỉnh Tiền Giang thì mới chi kinh phí cho công tác này.

Hiện nay, nhiều hộ dân ở xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp rất mong nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư này và chính quyền địa phương sớm triển khai, tạo điều kiện cho người bị giải tỏa trắng được vào khu tái định cư xây nhà ở.