Khu tập thể cũ giữa lòng phố mới

Cải tạo chung cư cũ: Bài toán an sinh và tái thiết đô thị của Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội đang đẩy nhanh lộ trình cải tạo, chuyển đổi công năng các khu tập thể, chung cư cũ xuống cấp, trong đó ưu tiên bảo đảm quyền lợi người dân, an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững. Các chuyên gia cho rằng, để chính sách đi vào thực tế, cần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.