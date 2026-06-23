Khu tập thể cũ giữa lòng phố mới

VOV.VN - Giữa nhịp đô thị hóa nhanh chóng của Hà Nội, khu tập thể Kim Liên vẫn giữ nguyên nét bình yên với những dãy nhà cũ, khoảng sân chung và tình làng nghĩa xóm bền chặt. Không chỉ lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ cư dân, nơi đây còn trở thành điểm đến mang đậm dấu ấn hoài niệm giữa lòng Thủ đô hiện đại.
VOV.VN - Hà Nội đang đẩy nhanh lộ trình cải tạo, chuyển đổi công năng các khu tập thể, chung cư cũ xuống cấp, trong đó ưu tiên bảo đảm quyền lợi người dân, an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững. Các chuyên gia cho rằng, để chính sách đi vào thực tế, cần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
VOV.VN - Trước thực trạng nhiều chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng (cấp D) đang đe dọa an toàn an sinh của người dân, TP.HCM đang khẩn trương rà soát toàn diện các giải pháp để thực hiện cải tạo chung cư cũ.
VOV.VN - Cải tạo, quy gom và xây dựng lại các chung cư cũ là một đòi hỏi vô cùng cấp thiết, mang tính sống còn đối với sự an toàn của người dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô.