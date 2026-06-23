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Khu tập thể cũ giữa lòng phố mới
Thứ Ba, 09:31, 23/06/2026

Khu tập thể cũ giữa lòng phố mới

VOV.VN - Giữa nhịp đô thị hóa nhanh chóng của Hà Nội, khu tập thể Kim Liên vẫn giữ nguyên nét bình yên với những dãy nhà cũ, khoảng sân chung và tình làng nghĩa xóm bền chặt. Không chỉ lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ cư dân, nơi đây còn trở thành điểm đến mang đậm dấu ấn hoài niệm giữa lòng Thủ đô hiện đại.

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Minh Hiếu - Thảo Vân/VOV Giao thông
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