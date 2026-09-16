Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội mong chờ "thay áo mới" sau 40 năm

VOV.VN - Dù đã bị xử phạt hành chính và ra quyết định cưỡng chế thi hành, Công ty Cổ phần Giao thông Long An vẫn không chấp hành, nợ hàng tỷ đồng tiền bảo hiểm của người lao động. Cơ quan BHXH Tây Ninh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT công an tỉnh để xem xét xử lý hình sự.
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VOV.VN - Sau nhiều thập kỷ sử dụng, khu tập thể Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù đã qua các đợt khảo sát từ năm 2016 và 2022, hàng nghìn cư dân tại đây vẫn phải sống trong lo âu và thiết tha mong mỏi chính quyền sớm có chủ trương, lộ trình rõ ràng để yên tâm ổn định cuộc sống.
VOV.VN - Sau nhiều thập kỷ sử dụng, khu tập thể Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù đã qua các đợt khảo sát từ năm 2016 và 2022, hàng nghìn cư dân tại đây vẫn phải sống trong lo âu và thiết tha mong mỏi chính quyền sớm có chủ trương, lộ trình rõ ràng để yên tâm ổn định cuộc sống.
VOV.VN - Dù người dân nhà G6A khu tập thể Thành Công (phường Giảng Võ) đã di dời vì nguy hiểm cấp D từ nhiều năm qua, phương án tái thiết khu nhà cùng các cụm lân cận G6B, G22, G23, G24 vẫn chưa thành hiện thực. Với chính sách mới từ Nghị quyết 66/2026/NQ-HĐND, người dân nơi đây đang mòn mỏi ngóng chờ ngày trở về.
VOV.VN - Dù người dân nhà G6A khu tập thể Thành Công (phường Giảng Võ) đã di dời vì nguy hiểm cấp D từ nhiều năm qua, phương án tái thiết khu nhà cùng các cụm lân cận G6B, G22, G23, G24 vẫn chưa thành hiện thực. Với chính sách mới từ Nghị quyết 66/2026/NQ-HĐND, người dân nơi đây đang mòn mỏi ngóng chờ ngày trở về.
VOV.VN - Khu tập thể Thanh Xuân Bắc qua 40 năm sử dụng vẫn là nơi sinh sống của hàng nghìn người dân. Những căn hộ xuống cấp, các khoảng sân bị thu hẹp, thiếu chỗ đỗ xe và không gian vui chơi đang đặt ra yêu cầu cải tạo toàn diện khu tập thể nằm giữa đô thị Hà Nội.
VOV.VN - Khu tập thể Thanh Xuân Bắc qua 40 năm sử dụng vẫn là nơi sinh sống của hàng nghìn người dân. Những căn hộ xuống cấp, các khoảng sân bị thu hẹp, thiếu chỗ đỗ xe và không gian vui chơi đang đặt ra yêu cầu cải tạo toàn diện khu tập thể nằm giữa đô thị Hà Nội.