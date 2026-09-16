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Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội mong chờ "thay áo mới" sau 40 năm

Thứ Tư, 06:19, 16/09/2026
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VOV.VN - Trải qua hơn 40 năm tồn tại, khu tập thể Thanh Xuân Bắc với 60 tòa nhà đang bộc lộ nhiều dấu hiệu xuống cấp, cơi nới "chuồng cọp" và thu hẹp không gian chung. Trước thông tin về chủ trương cải tạo, người dân ủng hộ việc nâng cấp nơi ở và đặc biệt quan tâm đến phương án tạm cư, tái định cư.

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Người lao động kêu cứu vì doanh nghiệp nợ hàng tỷ đồng bảo hiểm

VOV.VN - Dù đã bị xử phạt hành chính và ra quyết định cưỡng chế thi hành, Công ty Cổ phần Giao thông Long An vẫn không chấp hành, nợ hàng tỷ đồng tiền bảo hiểm của người lao động. Cơ quan BHXH Tây Ninh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT công an tỉnh để xem xét xử lý hình sự.

Đỗ Hưng-Lê Hải-Sỹ Thành/VOV.VN
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