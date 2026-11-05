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Khuyến khích người dân tự nguyện chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh

Thứ Năm, 22:37, 05/11/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình chuyển đổi năng lượng xanh, bảo đảm khuyến khích người dân, doanh nghiệp tự nguyện chuyển đổi, không quy định bắt buộc sử dụng phương tiện thuần điện hay phương tiện giao thông xanh.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 11281/VPCP-CN ngày 5/11/2026 gửi Bộ Xây dựng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

khuyen khich nguoi dan tu nguyen chuyen doi sang phuong tien giao thong xanh hinh anh 1
Khuyến khích người dân được quyền chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh ​​​​​​

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 131/TTr-BXD ngày 22/10/2026 (về ban hành Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050) và văn bản số 16874/BXD-KHCNMT&VLXD ngày 22/10/2026 (về phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp ngày 02/11/2026 về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics; nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược và dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải, hoàn thiện dự thảo các Quyết định nêu trên, bảo đảm không trùng lặp với nội dung về Chiến lược phát triển ngành logistics, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2026.

Trong đó lưu ý thể hiện rõ các giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp được quyền chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và điều kiện về hạ tầng giao thông; đặc biệt, không quy định bắt buộc (hoặc được hiểu là quy định về lộ trình bắt buộc) chủ phương tiện, người dân, doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng phương tiện thuần điện, phương tiện giao thông xanh, nhất là đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

PV/VOV.VN
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