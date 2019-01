Kiểm soát chặt nguồn cát san lấp tại dự án HamuBay Phan Thiết

PC_Article_AfterShare_1

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận chuyển biến tích cực và khá toàn diện. Báo cáo của UBND tỉnh cho biết tốc độ tăng trưởng GRDP trong năm qua tăng 8,08% so với năm trước. Kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nhất là trên lĩnh vực du lịch và nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều mặt còn hạn chế; trong đó có tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội được cho là còn diễn biến phức tạp.

Chiều 22/1, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo kinh tế - xã hội đầu năm 2019..

Đối với việc để xảy ra các vụ gây rối xảy ra trong hai ngày 10 và 11/6, Đại tá Nguyễn Văn Nhiều - người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: Mới đây Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và tập thể Ban Giám đốc Công an và những lãnh đạo có liên quan đã tổ chức kiểm điểm sâu. Trong đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu là Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân – nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận về việc thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo. Cùng với đó, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở đều kiểm điểm trách nhiệm với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc. Công an Bình Thuận thừa nhận đã phát hiện, dự báo tình hình, nhưng thiếu quyết đoán trong chỉ đạo để xảy ra sự việc đáng tiếc. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Trước thông tin Dự án khu dân cư lấn biển Hamubay Phan Thiết của Công ty Trường Phúc Hải có dấu hiệu đưa các sà lan hút cát ven biển trái phép để san lấp mặt bằng, ông Hồ Lâm – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cho biết vừa qua UBND tỉnh đã có chỉ đạo cho Công an tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Cảng vụ Hàng hải, Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải và Cục quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào cuộc kiểm soát. Công ty này đưa ra 3 hợp đồng cung ứng cát, tuy nhiên một số yêu cầu chưa đảm bảo, nên UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Quản lý thị trường kiểm tra toàn bộ hóa đơn chứng từ. Sở Tài nguyên Môi trường và Công an tỉnh hiện đang tiếp tục theo dõi, giám sát toàn bộ hoạt động đưa cát đưa vào trong bờ của công ty này.

Bình Thuận đang kiểm soát chặt chẽ nguồn cát lấp mặt bằng ở Dự án HamuBay của Công ty Trường Phúc Hải



Về việc Công ty Green Dragon tổ chức thu phí và xây dựng trái phép ở thắng cảnh Suối Tiên mà báo chí nhiều lần phản ánh, UBND thành phố Phan Thiết và Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết đã chỉ đạo kiểm tra các hoạt động của công ty này. Trước mắt, UBND TP Phan Thiết đã yêu cầu công ty Green Dragon tháo dỡ các hạng mục công trình trái phép trên Suối Tiên. Sau khi có kết quả xử lý, UBND TP Phan Thiết sẽ thông tin công khai đến các cơ quan báo chí.

Ngoài ra, những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: việc xây nhà nuôi chim yến tự phát, việc chậm điều tra truy tìm đối tượng phá rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, việc xử lý khu nghỉ dưỡng Mũi Né Hill xây dựng trái phép, các khu dân cư tự phát phân lô bán nền ở Hàm Thuận Bắc và Phan Thiết... cũng được các ngành liên quan và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận quan tâm thông tin, chỉ đạo xử lý.

Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ghi nhận những đóng góp thẳng thắn của các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng chân trên địa bàn. Thông tin từ báo chí trong năm qua cũng đã giúp tỉnh kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế, đã góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ông Phong nói: “UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành ở đây tiếp tục tiếp thu và tiếp tục rà soát, triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh, cũng như ý kiến của báo chí góp ý tại cuộc họp hôm nay. Cũng như tiếp tục cung cấp trao đổi thông tin, công khai minh bạch kịp thời theo quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng quy định của pháp luật”./.