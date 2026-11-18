Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định thành lập đoàn công tác làm việc tại một số địa phương nhằm kiểm tra công tác quản lý giá cước trong bối cảnh giá nhiên liệu có xu hướng giảm, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ.

Bộ Xây dựng thành lập đoàn công tác kiểm tra việc kê khai, niêm yết và điều chỉnh giá cước vận tải tại một số địa phương.

Theo kế hoạch, trong tháng 11 và 12/2026, đoàn công tác sẽ làm việc với sở xây dựng, các bến xe và một số đơn vị kinh doanh vận tải có kê khai tăng giá cước ở mức cao trên địa bàn các địa phương. Nội dung làm việc tập trung đánh giá tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải đường bộ, trong đó có tình hình nguồn cung nhiên liệu tại địa phương.

Đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kê khai, niêm yết giá; rà soát, đối chiếu nội dung kê khai giá cước, nguyên nhân điều chỉnh giá và mức độ phù hợp giữa giá kê khai, giá niêm yết với giá bán thực tế.

Bên cạnh đó, các địa phương được yêu cầu thống kê danh sách những đơn vị vận tải đã điều chỉnh tăng, giảm giá cước; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời xây dựng giải pháp và kế hoạch quản lý giá cước trước những biến động của giá nhiên liệu.

Theo Bộ Xây dựng, qua một số kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây, giá nhiên liệu trong nước nhìn chung có xu hướng giảm. Diễn biến này tạo điều kiện góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, công tác quản lý, điều hành giá cước vận tải cần tiếp tục được các cơ quan chức năng quan tâm, triển khai đồng bộ và quyết liệt. Bộ Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giá cước tăng khi giá nhiên liệu tăng nhưng không được điều chỉnh giảm khi giá nhiên liệu đi xuống.

Kiểm tra doanh nghiệp tăng giá vé nhưng chưa điều chỉnh giảm

Cùng với việc thành lập đoàn công tác, Cục Đường bộ Việt Nam đang tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giá trong hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, nhất là trước yêu cầu điều chỉnh giá cước phù hợp với xu hướng giảm của giá xăng dầu.

Bộ Xây dựng lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải khi giá nhiên liệu có xu hướng giảm.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian gần đây, cơ quan này tiếp tục nhận được phản ánh của hành khách về một số trường hợp doanh nghiệp đã tăng giá vé trong thời gian giá nhiên liệu tăng nhưng chưa điều chỉnh giảm, thậm chí tiếp tục tăng giá khi giá nhiên liệu đã giảm.

Các phản ánh tập trung vào một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, xe buýt và hoạt động vận tải qua phà.

Để kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các địa phương tập trung kiểm tra những doanh nghiệp đã tăng giá cước trong thời gian giá nhiên liệu tăng nhưng chưa điều chỉnh giảm tương ứng khi giá nhiên liệu đi xuống.

Quá trình kiểm tra cần chú trọng các yếu tố hình thành giá, hồ sơ kê khai giá, việc niêm yết và thực hiện giá cước trên thực tế. Những trường hợp phát hiện vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở xây dựng các tỉnh, thành phố để theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu và giá cước vận tải; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về giá.

Đặc biệt, cơ quan này chú trọng trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc rà soát, kê khai điều chỉnh giá cước khi các yếu tố đầu vào thay đổi, bảo đảm mức giá vận tải phản ánh phù hợp biến động chi phí thực tế.

Thông qua hoạt động kiểm tra trực tiếp và tăng cường chỉ đạo các địa phương, Cục Đường bộ Việt Nam hướng tới bảo đảm giá cước vận tải được thực hiện công khai, minh bạch, phù hợp với biến động chi phí, qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của hành khách và người sử dụng dịch vụ vận tải.