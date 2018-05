Kiểm tra kho đông lạnh, phát hiện gần 5 tấn thực phẩm không giấy tờ

Ngày 8/5, Đội cảnh sát môi trường (Công an Thành phố Vinh, Nghệ An) tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại kho hàng đông lạnh Trường Lan, có địa chỉ tại xã Nghi Phú, TP Vinh do ông Nguyễn Văn Trường (SN 1972, trú tại xã Nghi Phú) làm chủ.

Lực lượng chức năng tạm giữ toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Tại hiện trường lực lượng cảnh sát môi trường Công an Thành phố Vinh phát hiện trong kho đang chứa 2.000 kg heo sữa, 1.000 kg xương động vật, 1.000 kg chân bò, 500 kg nội tạng động vật và 80 kg tim lợn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thực phẩm trên. Đồng thời số hàng hóa này không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số thực phẩm nói trên.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.