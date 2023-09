Kiểm tra, tập huấn phòng cháy, cứu nạn tại các chung cư ở Bình Dương

Ngày 14/9, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công tác kiểm tra, tập huấn phòng cháy, cứu nạn tại các chung cư cao tầng ở Bình Dương được thực hiện thường xuyên để đảm bảo an toàn cho hàng trăm ngàn cư dân.

Lực lượng PCCC hướng dẫn cư dân ở chung cư sử dụng bình chữa cháy xách tay (ảnh: TL)

Chung cư hoạt động động lâu nhất là Chung cư An Bình (phường An Bình, TP. Dĩ An) vào năm 2009; chung cư mới đưa vào hoạt động là Bcons Quang Phúc (phường Đông Hòa, TP.Dĩ An).

Để đảm bảo an toàn cho cư dân, thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra 100% các chung cư.

Diễn tập phương án chữa cháy cho cư dân chung cư cao tầng (ảnh: TL)

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện 3 chung cư vi phạm và bị lập biên bản xử phạt hành chính với các hành vi, như: không duy trì việc bảo vệ chống khói cho nhà, công trình theo quy định của pháp luật; không tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật; không xây dựng phương án chữa cháy, phương án ứu nạn cứu hộ; đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về hòng cháy chữa cháy…

Lực lượng chức năng cũng tiến hành xây dựng phương án chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy; tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho 100% chung cư.

Để thuận tiện cho việc tuyên truyền PCCC, các đơn vị đã thành lập 3 nhóm zalo chung cư TP.Thủ Dầu Một, chung cư TP.Thuận An, chung cư TP.Dĩ An. Các nhóm thường xuyên chia sẻ các văn bản, quy định PCCC cho cư dân ở chung cư nắm bắt, thực hiện.

Tập huấn kỹ năng PCCC cho cư dân (ảnh: TL)

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ- Công an tỉnh Bình Dương, nhờ thực hiện các biện pháp an toàn PCCC nên hơn 60% vụ cháy xảy ra đã được lực lượng tại chỗ dập tắt kịp thời, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Đơn cử, vụ cháy xảy ra tại một căn bộ ở Chung cư Bcons Suối Tiên (phường Đông Hòa, TP.Dĩ An) vào khoảng 18h ngày 4/6/2023. Khi hệ thống báo cháy thông báo cháy, lực lượng PCCC của chung cư đã phá cửa, sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa. Đám cháy được ngăn chặn kịp thời, không còn nguy cơ cháy lan vào phía trong căn hộ. Các cá nhân tham gia dập tắt đám cháy được Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Bình Dương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cư dân, chủ chung cư những quy định an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ. Đẩy mạnh công tác rà soát, xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tại chỗ ở các chung cư.

Công an tỉnh Bình Dương sẽ tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện quản lý trật tự đô thị, đẩy mạnh công tác PCCC tại địa phương.