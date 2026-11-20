Theo thông tin từ doanh nghiệp này, vào khoảng 23h ngày 19/11 tại khu vực kho nguyên liệu của nhà máy giấy, có diện tích khoảng 20.000m², sức chứa thiết kế khoảng 30.000 tấn nguyên liệu đã phát sinh sự cố cháy.

Công ty phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp ứng phó và ngăn cháy lan tại khu vực xảy ra sự cố.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, công ty đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng để thực hiện các biện pháp ứng phó và ngăn cháy lan tại khu vực xảy ra sự cố.

Đến khoảng 9h ngày 20/11, đám cháy cơ bản đã được kiểm soát, phạm vi ảnh hưởng của đám cháy đã được hạn chế, không để cháy lan sang các khu vực kho, xưởng lân cận. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp triển khai công tác chữa cháy và xử lý các công việc còn lại tại hiện trường.

Về thiệt hại, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam cho biết, đến thời điểm phát thông cáo chưa ghi nhận thiệt hại về người. Đối với thiệt hại về tài sản, công ty đang tiến hành kiểm tra, thống kê và đánh giá để xác định.

Về nguyên nhân vụ cháy, hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Công ty đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân và thực hiện các công việc liên quan theo quy định.