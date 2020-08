Kiên Giang công bố tình trạng sạt lở đê biển nghiêm trọng

Ngay sau khi 2 đoạn đê biển ở xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh bị sạt lở do mưa to gió lớn trong những ngày qua, UBND tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định công bố tình trạng sạt lở đê biển nghiêm trọng cần khắc phục khẩn cấp tại khu vực vàm Tiểu Dừa (giáp Cà Mau) thuộc xã Vân Khánh Tây, huyện An Ninh.

Đoạn đê biển bị sạt lở trong những ngày qua.



Theo đó, đoạn đê bị sạt lở với tổng chiều dài 700m. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp phối hợp với BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn xử lý khẩn cấp khắc phục tạm thời đoạn đê biển bị sạt lở nghiêm trọng tại khu vực này; phối hợp với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch đầu tư tham mưu, đề xuất nguồn kinh phí để xử lý khắc phục khẩn cấp khu vực sạt lở.

Lực lượng 4 tại chỗ tập trung khắc phục sạt lở.

UBND tỉnh cũng giao UBND huyện An Minh tuyên truyền, phổ biến tình trạng nguy hiểm tại khu vực sạt lở đê biển, vận động nhân dân di dời đến nơi an toàn.

Khắc phục và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân; chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hỗ trợ nhân dân di dời và ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra./.