Kiên Giang tìm được phương tiện va chạm gây nghiêng đổ trụ điện trên biển

Chiều nay (21/8), Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết: đơn vị đã phát hiện được phương tiện va chạm gây nghiêng đổ cột điện trên khu vực biển ở xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải.

Tàu bị vỡ mũi do va vào trụ điện trên biển.

Theo đó, sau khi có thông tin về việc trụ điện trên biển thuộc xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang bị nghiêng đổ vào ngày 15/8 vừa qua, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã tổ chức triển khai các tổ, đội công tác tuần tra, khẩn trương rà soát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ phương tiện trên địa bàn, rà soát tất cả các phương tiện có dấu hiệu nghi vấn.

Vào lúc 10 giờ, ngày 20/8, Tổ công tác đã phát hiện tàu cá KG 91645 TS bị vỡ phần đầu mũi tàu và đang trong quá trình sữa chữa có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã mời thuyền trưởng làm việc để tiến hành điều tra làm rõ.

Trong quá trình làm việc, ông Đặng Lê Phương (sinh năm 1981 thường trú tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông) là thuyền trưởng khai nhận; Tàu cá KG 91645 TS do bà Trương Thị Thanh Nguyên, thường trú khu phố 3 thị trấn Dương Đông làm chủ, hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá thu mua cá cơm. Lúc 21 giờ ngày 14/8, thuyền trưởng và 2 thuyền viên làm thủ tục xuất bến tại Kênh Dài, xã Tây Yên, huyện An Minh chạy về Phú Quốc. Khoảng 1h ngày 15/8, do trời tối, trụ điện trên biển không có đèn cảnh báo nên tàu cá đã va vào phần đế bê tông của trụ điện trên biển thuộc khu vực xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang, làm trụ điện bị nghiêng, tàu cá bị vỡ phần trên chính giữa mũi tàu.

Sau khi xảy ra va chạm, thuyền trưởng gọi điện thông báo cho chủ phương tiện và chạy về sông Dương Đông để đảm bảo an toàn. Đến 3h ngày 16/8 phương tiện về đến cảng Dương Đông, nhưng không làm thủ tục nhập bến tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông mà cho tàu chạy về neo đậu tại bến của nhà thùng nước mắm Hải Nguyên ở khu phố 5 thị trấn Dương Đông. Sau khi chuyển hết số cá từ tàu lên nhà thùng, thuyền trưởng đã điều khiển tàu cá đến ụ tàu Anh Vy để sữa chữa thì bị Tổ công tác Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông phát hiện.

Hiện Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông đang củng cố và hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu và thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên để xử lý theo quy định của pháp luật./.