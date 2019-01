Kiến nghị kiểm tra ma túy với lái xe đường dài

Ngay sau khi kiểm tra khảo sát hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Bến Lức Long An, sáng nay (3/1), Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết sẽ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương kiểm tra sức khỏe, nồng độ cồn, đặc biệt là ma túy đối với người điều khiển xe ô tô, trong đó có tài xế lái xe đường dài.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đến thị sát khu vực hiện trường

Theo ông Khuất Việt Hùng, ngay trong ngày mai (4/1/2019), tại cuộc họp toàn quốc tổng kết về an toàn giao thông quốc gia 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ có ý kiến, tham mưu đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia có chỉ đạo về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, gắn chặt với công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Đồng thời kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra vấn đề về ma túy, đặc biệt là tập trung ở đội ngũ tài xế xe container, xe khách đường dài trên toàn quốc...

Ông Khuất Việt Hùng, Phó ban An toàn Giao thông quốc gia nói: "Dịp Tết Dương lịch vừa rồi theo thông tin từ ngành y tế, nạn nhân nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông và vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ cao. Vì vậy Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, chúng tôi cũng có ý kiến để mà kịp thời phát hiện ngăn chặn không để người có vi phạm điều khiển phương tiện dẫn đến nguy cơ gây tai nạn giao giao thông, giống như vụ tai nạn giao thông hôm qua đặc biệt thảm khốc."

Cũng trong sáng nay, Bộ giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng một số đơn vị có liên quan đã có buổi kiểm tra điều kiện an toàn giao thông tại khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người chết, 18 người bị thương do một xe container đâm trúng hàng loạt xe máy khi đang dừng đèn đỏ. Qua đó có phương án tổ chức lại giao thông tại khu vực này và nhiều tuyến đường huyết mạch tại địa bàn miền Đông Nam bộ và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long./.

