Kiến nghị xử lý nợ, chi sai hàng chục tỷ đồng ở Đài PT-TH Tiền Giang (cũ)

Hiện nay, nhiều cán bộ, viên chức đang công tác tại Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp đã từng làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang trước đây (kể cả một số người đã nghỉ hưu) tiếp tục phải hoàn trả các khoản tiền đã nhận trước đây không đúng quy định.

Các khoản này gồm tạm ứng chi thu nhập tăng thêm, khen thưởng, chi hậu kỳ vượt định mức và phụ cấp độc hại, nguy hiểm. Số tiền hoàn trả của mỗi người có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp phải “gánh” trách nhiệm khắc phục một số sai phạm của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang trước đây.

Theo Kết luận thanh tra số 2996 của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp về việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý tài chính, thực hiện cơ chế tự chủ và hoạt động mua sắm tại Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang (nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Tháp) từ giai đoạn 2020 đến tháng 6/2025, tổng nguồn thu thực tế của đơn vị trong giai đoạn thanh tra đạt hơn 208,4 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch.

Trong đó, kinh phí ngân sách nhà nước cấp không tự chủ là 12,8 tỷ đồng; nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ (đã trừ thuế VAT) hơn 195,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, nguồn thu dịch vụ có xu hướng giảm mạnh qua các năm, từ mức chiếm 78,51% tổng nguồn thu năm 2020 xuống còn 23,57% vào năm 2024.

Theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 23/7/2025, thời điểm hợp nhất với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang còn nợ phải trả hơn 22,4 tỷ đồng, trong đó chi phí truyền dẫn phát sóng hơn 18,3 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn nợ thù lao, nhuận bút của viên chức, người lao động hơn 962 triệu đồng tính đến ngày 30/6/2025…

Trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang nay là Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền sai phạm hơn 9,455 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do những hạn chế trong quản lý, điều hành tài chính và thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2020 đến tháng 6/2025.

Cụ thể, đơn vị đã chi phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho 65 viên chức, người lao động không thường xuyên, liên tục thực hiện công việc thuộc danh mục được hưởng chế độ, với tổng số tiền hơn 592,5 triệu đồng. Đáng lưu ý, sai phạm này từng được Thanh tra tỉnh Tiền Giang chỉ ra năm 2020 nhưng đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện đến tháng 6/2025. Đối với khoản chi hậu kỳ, trong giai đoạn này, đơn vị đã chi hơn 3,49 tỷ đồng. Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh xác định tổng số tiền thù lao và hậu kỳ vượt định mức quy định là hơn 1,102 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân còn thiếu gần 100 triệu đồng.

Trong công tác mua sắm bản quyền phim truyện, dịch vụ truyền dẫn và trang thiết bị, đơn vị còn nhiều thiếu sót trong quy trình lựa chọn nhà thầu, đăng tải kế hoạch đấu thầu, nghiệm thu và thanh toán. Đặc biệt, có trường hợp phát sóng phim khi thời hạn bản quyền đã hết hiệu lực, tiềm ẩn rủi ro pháp lý về sở hữu trí tuệ.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách hơn 462 triệu đồng; yêu cầu Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Tháp thu hồi, hoàn trả nguồn kinh phí hơn 6,907 tỷ đồng. Các khoản này liên quan đến chi phí mua bản quyền phim, tiền điện, tạm ứng thu nhập tăng thêm, khen thưởng, chi hậu kỳ vượt định mức và phụ cấp độc hại, nguy hiểm không đúng quy định. Ngoài ra, đơn vị phải điều chỉnh giảm trừ quyết toán hơn 662 triệu đồng, hoàn ứng nguồn hơn 375 triệu đồng và hoàn trả nguồn cải cách tiền lương gần 290 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân sai phạm thuộc thẩm quyền; đồng thời yêu cầu Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp xem xét xử lý trách nhiệm những cá nhân có liên quan. Đơn vị phải chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán, mua sắm; chấm dứt các khoản chi không đúng quy định, chủ động cân đối thu, chi để khắc phục tình trạng thâm hụt tài chính và thanh toán các khoản nợ tồn đọng.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản 3374 chỉ đạo các sở, ngành , Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp thực hiện Kết luận thanh tra