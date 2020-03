Kiên quyết xử lý vi phạm an toàn giao thông trên tuyến Hà Nội- Bắc Giang

Hàng ngày vào các khung giờ cao điểm buổi sáng từ 7h-8h30, và buổi chiều tan ca từ 17h-18h, hàng trăm người lao động từ khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỏa ra đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần đợi lúc vắng xe, nhiều công nhân chạy bộ cắt ngang để về xóm trọ bên kia ở các xã Hoàng Ninh, Hồng Thái, Quang Châu, Tăng Tiến... hoặc đi bộ “thủng thẳng” trên đường đón xe khách. “Có cầu ắt có cung”, nhiều ô tô khách ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách một cách tùy tiện.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang duy trì một tổ trực thường xuyên tuần tra trên tuyến đường này. Tuy nhiên, người dân vẫn "bất chấp"chạy băng qua đường Hà Nội-Bắc Giang.



Theo quan sát của phóng viên, lựa chọn tối ưu của công nhân là chạy qua đường cao tốc thay vì phải đi bộ quãng đường chừng 1km để sử dụng hầm chui dân sinh. Chỉ cần thấy xe ô tô thưa, những công nhân này vội vàng chạy qua. Hệ lụy là nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua đều là ở khu vực dưới gầm cầu chui và đoạn đường đi qua trước khu công nghiệp. Điển hình là vào tối ngày 08/10/2019, khi băng qua đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, 3 công nhân bị ôtô tông trúng, một người tử vong tại chỗ. Sau nhiều vụ tai nạn giao thông, cầu vượt dân sinh qua tuyến đường này đã được đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, theo Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn, Đội trưởng Đội 7, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết do thói quen, nhiều công nhân vẫn băng qua đường để đến nơi làm việc, là nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

“Các tổ công tác thường xuyên tuần tra lưu động trên tuyến Hà Nội – Bắc Giang. Đặc biệt là tại các điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông như gầm cầu, điểm trước khu công nghiệp. Nhưng vào giờ cao điểm, trước mặt lực lượng cảnh sát giao thông, người dân vẫn cố tính băng qua đường gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông và cho chính cả công nhân”- Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Một số xe khách dừng đón trả khách trên tuyến Hà Nội-Bắc Giang.

Hiện nay, hai bên trên tuyến đường Hà Nội- Bắc Giang đã có tuyến đường gom qua khu công nghiệp Đình Trám, Song Khê, Vân Trung… Tuy nhiên, các xe ô khách chạy tuyến cố định và xe đưa đón công nhân không thực hiện đón trả khách trên đường gom mà tùy tiện trên đường Hà Nội- Bắc Giang. Theo Nghị định 46 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có quy định nghiêm cấm đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi đón, trả hành khách trên đường cao tốc.

Ngày 4/3 vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) đã quyết định xử phạt 03 lái xe có hành vi dừng đỗ, đón trả khách trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, đồng thời tước giấy phép lái xe 3 tháng. Trước đó, riêng năm 2019, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) xử lý 835 xe khách vi phạm trên cao tốc với các lỗi chủ yếu như dừng đón trả khách sai quy định, chở quá số người, không đóng cửa xe… Thượng tá Ngô Văn Phục, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết: Hiện nay, đơn vị duy trì một tổ trực thường xuyên tuần tra trên tuyến đường này. Ngoài bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ công tác còn xử lý nghiêm các trường hợp đón trả khách trên cao tốc, kiên quyết lập lại trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến.

“Trước tình hình phức tạp trên tuyến giao thông Hà Nội- Bắc Giang đi qua KCN Vân Trung, Đình Trám, Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Giang đã có kiến nghị mở rộng và bố trí điểm đón trả khách trên đường gom cho người dân có nhu cầu. Đồng thời kiến nghị Công ty BOT Hà Nội- Bắc Giang dựng rào chắn tại gầm cầu chui không cho người dân băng qua đường và cắm biển báo hạn chế phương tiện vận tải lớn đi vào tuyến đường này vào giờ cao điểm, tránh để ùn tắc giao thông”- Thượng tá Ngô Văn Phục cho biết.

Tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang có chiều dài 45 km, đi qua nhiều khu công nghiệp của Bắc Ninh và Bắc Giang. Trong đó đi qua 4 khu công nghiệp lớn gồm: Song Khê- Nội Hoàng, Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu của tỉnh Bắc Giang. Vào giờ cao điểm, thường xuyên xảy ra ùn tắc tại khu vực đường gom đi qua các khu công nghiệp. Bên cạnh đó vào ban ngày, hàng chục quán nước "mọc lên" ngay cạnh cao tốc và cũng là những địa điểm có xe ô tô đón trả khách. UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần BOT Hà Nội - Bắc Giang lắp dựng rào chắn để ngăn chặn tình trạng người đi bộ băng ngang qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đồng thời rà soát, khắc phục những bất cập trên hệ thống đường gom, cống chui dân sinh.

Liên quan đến hạng mục hàng rào ngăn cách giữa đường gom và đường cao tốc, Bộ Giao thông thông vận tải cho rằng, việc đầu tư hệ thống hàng rào để đảm bảo an toàn và từng bước hoàn thiện dự án cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT thành đường cao tốc là cần thiết. Ông Đinh Việt Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Hà Nội- Bắc Giang cho biết: việc người dân chạy cắt ngang qua đường và xe khách dừng đỗ đón dừng trả khách ảnh hưởng lớn đến việc khai thác và quản lý của nhà đầu tư.

“Công ty đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm trên tuyến đường này.Về việc dựng rào chắn và các điểm đỗ xe trên đường gom, công ty cổ phần BOT Hà Nội- Bắc Giang tham gia cùng đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang để rà soát lại hiện trường. Công ty mong muốn sau khi hệ thống đường gom hoàn chỉnh và rà soát trên tuyến có kiến nghị cụ thể để Tổng cục đường bộ cho phép bổ sung các công trình đảm bảo an toàn vận hành trên toàn tuyến”- Ông Đinh Việt Hưng cho biết.

Trên địa bàn huyện Việt Yên nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung, kể từ thời điểm tuyến cao tốc được bắt đầu triển khai xây dựng, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng được lấp đầy 100%. Rõ ràng, do hầu hết các khu công nghiệp xây dựng gần các trục đường lớn nên trong giờ cao điểm, số lượng người và phương tiện đổ về, hạ tầng giao thông hiện có chưa thể đáp ứng kịp tốc độ. Như vậy, bài toán đang đặt ra là hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế địa phương và chủ đầu tư hạ tầng giao thông trong việc với việc đảm bảo an toàn giao thông trên đường Hà Nội – Bắc Giang cần có sự phối hợp đồng bộ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân./.