Kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Theo Quyết định, ông Nguyễn Hoài Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bổ sung ông Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng, thực hiện công tác người cao tuổi, Chiến lược Quốc gia về người cao tuổi, chương trình, đề án, nhiệm vụ lĩnh vực người cao tuổi; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.